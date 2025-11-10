Actriz Eiza González y Grigor Dimitrov derrochan amor durante sus vacaciones en Costa Rica

El amor y la naturaleza se combinaron en las vacaciones de la actriz Eiza González y el tenista Grigor Dimitrov, quienes eligieron Costa Rica para disfrutar de unos días de descanso lejos de los reflectores.

Aunque ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales, el deportista compartió una fotografía en sus historias de Instagram donde se les ve posando juntos en una hamaca, rodeados por banderas de Costa Rica, en las instalaciones del Hotel Hacienda Guachipelín, ubicado en Guanacaste, a los pies del volcán Rincón de la Vieja.

Migración confirmó que Eiza González ingresó a Costa Rica el 4 de noviembre para vacacionar. (ETIENNE LAURENT, AFP/AFP)

“Pura vida” en Guanacaste

La actriz mexicana y el tenista búlgaro posaron en una hamaca en el Hotel Hacienda Guachipelín. (Instagram/Instagram)

Según información confirmada por Migración a La Teja, la protagonista de Ambulance y Baby Driver ingresó al país el pasado 4 de noviembre y aún se encuentra disfrutando del clima tropical, la gastronomía local y los paisajes naturales que ofrece el norte costarricense.

La pareja ha sido vista compartiendo caminatas y momentos de relax en medio del entorno natural, demostrando que Costa Rica sigue siendo un destino predilecto para celebridades que buscan privacidad y descanso.

