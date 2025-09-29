Una actriz creada por inteligencia artificial desata polémica en Hollywood y divide al gremio

El auge de modelos y bandas virtuales generadas por IA preocupa a la comunidad artística. (Wired/Wired)

La actriz Tilly Norwood, de tez blanca y cabello castaño, no existe en la vida real: fue desarrollada con inteligencia artificial y presentada como una promesa de la industria del entretenimiento. Su creadora, la productora Eline Van der Velden, aseguró que la iniciativa busca mostrar el potencial creativo de la tecnología y reducir costos de producción.

Según Van der Velden, varios agentes comerciales ya han mostrado interés en representar al personaje, e incluso reveló que en los próximos meses se anunciará con qué agencia firmará Norwood. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, declaró la ejecutiva en un panel de la industria en Suiza.

Hollywood en alerta

Eline Van der Velden, creadora de Tilly, defendió que su personaje digital es una pieza de arte. (Linkedin/Linkedin)

La aparición de esta actriz virtual llega en un momento sensible para Hollywood. El uso de la IA fue uno de los puntos centrales en las huelgas de actores y guionistas en 2023, que paralizaron la industria durante meses.

La polémica se intensificó cuando actrices como Melissa Barrera (Scream) llamaron a boicotear a cualquier agente que represente a la actriz digital. “Espero que todos los actores de ese agente lo manden al carajo. Qué asco, capten el ambiente”, escribió Barrera en Instagram.

Por su parte, Mara Wilson (Matilda, 1996) cuestionó la ética de la creación: “¿Qué hay de las cientos de mujeres de cuyos rostros tomaron material para crearla? ¿No podían contratar a ninguna de ellas?”, expresó en redes sociales.

Tilly Norwood, la actriz virtual creada con inteligencia artificial, desató un intenso debate en Hollywood. (Variety/Variety)

Una obra de arte, según su creadora

Frente a la ola de críticas, Van der Velden defendió a su personaje virtual. En una publicación en Instagram, aseguró que Tilly Norwood no busca reemplazar a un ser humano, sino ser considerada una pieza de arte digital.

“Como muchas formas de arte anteriores, ella desata conversación, y eso por sí solo muestra el poder de la creatividad”, señaló.

IA en el mundo del espectáculo

El caso de Norwood se suma a una lista creciente de usos de la inteligencia artificial en el entretenimiento. La banda virtual The Velvet Sundown superó recientemente el millón de oyentes en Spotify, mientras que la revista Vogue publicó en agosto un anuncio con una modelo creada con IA.

Estas experiencias muestran cómo la tecnología se abre paso en la industria, pero también reavivan la discusión sobre los límites entre la innovación y la protección del talento humano.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de AFP.