Actriz Hayden Panettiere murió a tres meses de hacer impactante revelación sobre oscuro episodio que vivió en Hollywood

La inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha llevado a sus seguidores a recordar una de las entrevistas más personales que concedió la actriz, apenas tres meses antes de su fallecimiento.

En mayo de 2026, la estrella de Heroes y Nashville estuvo en el podcast On Purpose with Jay Shetty para promocionar su libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning y allí contó un delicado episodio que, según su relato, ocurrió cuando tenía apenas 18 años.

LEA MÁS: Alcalde de Cartago vivió una dura situación el Día de la Madre que le conmueve el alma a cualquiera

Panettiere aseguró que una persona en quien confiaba la llevó mediante engaños hasta el camarote de un yate, donde se encontraba un hombre mayor y muy famoso de Hollywood. La actriz no reveló públicamente la identidad de ese hombre.

Según relató durante la conversación, al comprender lo que estaba ocurriendo se sintió traicionada y decidió escapar de aquella situación, hasta esconderse en otra parte de la embarcación.

Una entrevista que vuelve a tomar relevancia

Hayden Panettiere muere a los 36 años. (ANGELA WEISS/AFP)

La conversación duró cerca de dos horas y no se limitó a ese episodio. Panettiere habló abiertamente sobre etapas muy difíciles de su vida, entre ellas crecer dentro de Hollywood siendo una estrella infantil, sus problemas de salud mental, el consumo de sustancias, la depresión posparto y el dolor que enfrentó tras la muerte de su hermano Jansen Panettiere.

Uno de los momentos que ahora ha adquirido un significado especialmente doloroso ocurrió cuando habló de cómo veía su futuro.

“Siento que tengo mucha más vida por vivir”, manifestó la actriz durante la entrevista.

La frase ha sido recordada por seguidores después de conocerse su fallecimiento este domingo 16 de agosto.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la causa de su muerte, por lo que no corresponde relacionar su fallecimiento con los episodios personales que contó anteriormente.

Una actriz con la que creció toda una generación

La noticia ha golpeado especialmente a quienes vieron a Hayden Panettiere crecer frente a las cámaras. Su carrera comenzó cuando era niña y con los años se convirtió en un rostro muy conocido de la televisión y el cine estadounidense.

Participó en películas como Remember the Titans y Raising Helen, mientras que los seguidores de la saga Triunfos Robados la recuerdan por Bring It On: All or Nothing, conocida en Latinoamérica como Triunfos Robados 3.

Sin embargo, el personaje que disparó su fama internacional fue Claire Bennet en Heroes, la joven porrista con poderes regenerativos. Más adelante protagonizó Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, trabajo que le permitió recibir dos nominaciones a los Globos de Oro.

También conquistó a los seguidores del terror interpretando a Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI.