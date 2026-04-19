Actriz que brilló en el cine murió tras accidente en una piscina

La actriz Nadia Farès, reconocida por su papel en “Los ríos de color púrpura”, murió a los 57 años tras permanecer varios días en coma, luego de ser encontrada inconsciente en una piscina en París, en un caso que ahora es investigado.

Tragedia que enluta al cine francés

Nadia Farès murió a los 57 años tras accidente en París. (JULIEN DE ROSA/AFP)

La noticia fue confirmada por sus hijas, quienes comunicaron el fallecimiento ocurrido el viernes 17 de abril, tras cinco días de hospitalización.

“Con una inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Nadia Farès. Francia perdió a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre”, expresaron en un mensaje difundido a medios internacionales.

La actriz fue hallada inconsciente el pasado 12 de abril en una pileta de un club privado en la capital francesa y trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde permaneció en estado de coma hasta su muerte.

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no se reportan indicios de una situación sospechosa.

Una carrera marcada por el éxito

Nacida en Marrakech, Marruecos, y nacionalizada francesa, Nadia Farès desarrolló su carrera en el cine europeo desde la década de los 90.

Su salto a la fama internacional llegó en el año 2000 con la película “Los ríos de color púrpura”, donde compartió pantalla con figuras como Jean Reno y Vincent Cassel.

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones, consolidándose como una actriz reconocida dentro de la industria.

LEA MÁS: Policía revela cómo se desató la riña que dejó tres muertos en grabación de “Sin senos sí hay paraíso”

En meses recientes, la intérprete había hablado abiertamente sobre su salud, revelando que en el pasado enfrentó complicaciones médicas importantes, incluyendo una operación cerebral por un aneurisma y varias intervenciones cardíacas.