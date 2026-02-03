Adal Ramones explica la cancelación de “Enrollados” y se refiere a productor costarricense

El comediante mexicano Adal Ramones rompió el silencio sobre la cancelación definitiva de “Enrollados”, el espectáculo que reuniría al elenco de Otro Rollo, y aseguró que no existió dolo ni mala fe, sino una serie de errores que derivaron en lo que describió como una “tormenta perfecta”.

“Hay tres universos afectados”

Otro Rollo, el reencuentro, con Adal Ramones y sus excompañeros del programa mexicano. (redes/Instagram)

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, conducido por Fernanda Familiar, Ramones explicó que la cancelación impactó a tres sectores: el público que compró boletos, el elenco del programa, incluido él mismo, y las empresas productoras involucradas en la gira.

El presentador reconoció que sí hubo errores, pero insistió en que no fueron cometidos con dolo, término legal que se refiere a la intención deliberada de engañar o perjudicar. “Yo dudo que lo hayan hecho con dolo, porque incluso perdieron dinero”, afirmó.

Ramones se refirió directamente al productor costarricense Juan Carlos Campos, propietario de la empresa ONE CR, quien quedó señalado tras la cancelación del espectáculo.

El comediante defendió su trayectoria y experiencia en eventos de gran formato. “Es un gran amigo mío de Costa Rica, ha llenado estadios con artistas como Bad Bunny, Vicente Fernández y Luis Miguel. Tiene todo el expertiz y toda mi confianza”, aseguró.

Añadió que los errores fueron compartidos entre ambas productoras, una mexicana y otra costarricense, y que ninguno de los involucrados actuó con intención de afectar al público o al elenco.

El comediante defendió al productor costarricense Juan Carlos Campos.Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Contrato sin firmar y señalamientos

Otro de los puntos que generó críticas fue que Ramones no había firmado contrato al momento de la cancelación. Al respecto, aclaró que se trató de un proceso legal habitual y que eso no significó abandono del proyecto.

Afirmó que continuó trabajando en guiones, letras de canciones y vestuario, y rechazó los señalamientos de haber traicionado al equipo.

Boletos y precios elevados

Ramones también señaló que el precio de las entradas fue uno de los factores que complicó el proyecto. Indicó que los costos eran elevados para un espectáculo de este tipo y que incluso productores con experiencia advirtieron que los precios no eran los adecuados.

El comediante reiteró que su principal preocupación es que los compradores reciban la devolución total del dinero, proceso que, según indicó, quedó en manos de las empresas responsables y de la boletera.

