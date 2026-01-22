Adal Ramones y productor tico embarrados en polémica por cancelación de evento que reunía a los ex- Otro Rollo

"Enrollados" el espectáculo que reuniría a Adal Ramones y sus compañeros de Otro rollo quedó cancelado. (redes/Instagram)

El conductor y comediante mexicano Adal Ramones confirmó de manera oficial la cancelación definitiva de “Enrollados”, el espectáculo con el que se buscaba reunir nuevamente al elenco del icónico programa Otro Rollo, uno de los espacios de comedia más recordados de la televisión mexicana.

Otro Rollo estuvo al aire durante 12 años, desde 1995 hasta mayo del 2007, y se consolidó como un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación bajo la conducción de Ramones. Por eso, el anuncio de una gira que traería de vuelta a varios de sus integrantes había generado gran expectativa entre los seguidores del programa.

A través de un comunicado, Adal explicó las razones que llevaron a la cancelación del proyecto, en el que también participarían Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Lalo España, Mauricio Castillo y Gaby Platas, y que incluso ya contaba con boletos vendidos en distintas ciudades.

Este es parte del comunicado que emitió Adal Ramones. (redes/Instagram)

El presentador confesó que mantuvo la esperanza de sacar adelante el espectáculo, al que aseguró le pusieron “todo el corazón y empeño”, con la ilusión de reencontrarse con el público en cada una de las ciudades contempladas en la gira.

Ramones detalló que el proyecto estaba completamente trabajado, desde los guiones, vestuario y música original, incluyendo letras de canciones creadas especialmente para el show. Además, recordó que las lecturas con el elenco fueron divertidas y que ya soñaban con volver a compartir escenario y revivir la magia de Otro Rollo frente al público.

Adal Ramones publicó que espera que ambas productoras se encarguen de la devolución de los dinero por las entradas ya vendidas. (redes/Instagram)

Devolución de entradas

En su mensaje, Adal también explicó que las dos empresas responsables de la gira, una mexicana y otra extranjera, cuentan con experiencia llevando grandes escenarios a artistas internacionales como Bad Bunny, Luis Miguel, Juan Luis Guerra y Marc Anthony, razón por la cual confió plenamente en la organización del proyecto.

No obstante, reconoció que hubo falta de seguimiento en la publicidad y fallas logísticas, aspectos que las propias empresas admitieron y que terminaron por afectar el desarrollo del tour.

Dicha empresa extranjera sería la productora ONE CR, del costarricense Juan Carlos Campos, gran amigo de Ramones, quien siempre lo ha traído al país a sus eventos.

El productor costarricense Juan Carlos Campos estaría embarrado en la cancelación del evento que reuniría a los integrantes de Otro Rollo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De hecho, fue la creadora de contenido mexicana, Chamonic, quien dio a conocer esta información a través de sus redes al asegurar que una productora es de Guadalajara y la otra de Costa Rica, esta última de “un compadre” de Adal.

Además, la influencer reveló que el comediante habría sido el culpable de que el espectáculo se cancelara pues, al parecer, hubo un cambio en las fechas y estas le chocaban con un proyecto que ya tiene con el programa LOL, de la plataforma Amazon, en la que trabajará con Eugenio Derbez, y obviamente sin Adal el proyecto no es lo mismo.

Ramones lamentó profundamente que este sueño compartido por todo el equipo de Otro Rollo no se haya podido concretar. No obstante, subrayó que lo más importante en este momento es que los compradores de boletos reciban el reembolso total de su dinero, compromiso que, según indicó, asumieron las empresas encargadas de la gira.

Adal Ramones y Eugenio Derbez están en otro proyecto de Amazon Prime. (redes/Instagram)

“Hoy mi mayor preocupación es que la compañía boletera cumpla y devuelva en tiempo y forma el dinero invertido por cada asistente”, expresó Ramones.

El comunicado fue publicado con los comentarios limitados; sin embargo, en otras publicaciones se han generado opiniones divididas. Algunos seguidores responsabilizan directamente a Adal por la cancelación, mientras otros han propuesto alternativas como llevar el proyecto a una plataforma digital o vía streaming.

La creadora de contenido mexicana Chamonic asegura que los intengrantes de Otro Rollo demandarían a Adal Ramones. (redes/Instagram)

Intentamos conversar con el empresario Juan Carlos Campos sobre qué fue lo que realmente pasó y qué pasará con la devolución de las entradas, pues muchos mexicanos están esperando dicha información, pero no hemos obtenido respuesta.