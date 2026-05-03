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Adiós a una leyenda: la voz que brilló en en conocida banda se apaga a los 79 años

El reconocido cantante, ligado a Santana durante varios años, falleció en Estados Unidos, según confirmó su familia

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Por Hillary Chinchilla Marín

El cantante Alex Ligertwood, conocido por su paso como vocalista de Santana, falleció a los 79 años, según confirmó su familia y reportó el medio estadounidense TMZ.

Fallecimiento confirmado

Alex Ligertwood fue vocalista de Santana en varias etapas entre 1979 y 1994.
Alex Ligertwood fue vocalista de Santana en varias etapas entre 1979 y 1994. (Tomada de X/Tomadas de X)

De acuerdo con información publicada por TMZ, la noticia fue anunciada el sábado por su hija, Merci Ligertwood, y confirmada posteriormente por la agencia Brogan. El artista “falleció pacíficamente mientras dormía, con su perro a su lado”, en su residencia en Santa Mónica, apenas dos semanas después de su último concierto.

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La partida del músico generó reacciones en el mundo artístico. El guitarrista Brandon Paul, quien compartió escenario con él en el proyecto Icons of Classic Rock, lo describió como “un profesional de clase mundial” y destacó que su voz era “una fuerza de la naturaleza”.

Legado con Santana

Alex Ligertwood fue vocalista principal de Santana en cinco etapas distintas entre 1979 y 1994, participando en producciones como Marathon (1979), Zebop! (1981), Shango (1982) y Sacred Fire: Live in South America (1993).

Durante su carrera interpretó en vivo temas emblemáticos como “Winning”, “Hold On” y “All I Ever Wanted”, consolidándose como una de las voces más recordadas del rock latino.

Alex Ligertwood fue vocalista de Santana en varias etapas entre 1979 y 1994.
Alex Ligertwood fue vocalista de Santana en varias etapas entre 1979 y 1994. (Tomada de X/Tomadas de X)

Paso por Costa Rica

El artista también tuvo vínculo con el público costarricense, ya que se presentó en el país en el año 2019, como parte de sus giras internacionales, donde compartió su repertorio con seguidores locales.

Su fallecimiento deja un vacío en la música, donde su estilo y potencia vocal marcaron a generaciones.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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