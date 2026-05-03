Grupo Frontera sorprende al intervenir en pelea de una pareja en playa de Costa Rica

Los integrantes de Grupo Frontera protagonizaron un inesperado momento durante su paso por Costa Rica, luego de encontrarse a una pareja en plena discusión, en una playa de Puntarenas.

Un descanso que terminó en mediación

Grupo Frontera (Facebook/La Nación)

La agrupación mexicana se presentó recientemente en Parque Viva, y tras su concierto aprovecharon para disfrutar de unos días de descanso en el país.

Durante su visita a una playa de Puntarenas, además de compartir con los seguidores que los reconocieron, vivieron una situación que rápidamente se volvió viral.

En un video publicado en sus redes sociales, los músicos relataron que notaron que una pareja estaba discutiendo a la distancia.

“Pues ahorita que estamos aquí en la playa, se está peleando una pareja allá. Se ve que están peleando, entonces vamos a ir con los chavos a ver qué onda. Vamos a reconciliarte con Grupo Frontera”, comentaron antes de acercarse.

Música para calmar la discusión

Al llegar donde la pareja, uno de los integrantes explicó la situación y sorprendió con una propuesta poco común. “Mira, él nos buscó, esta canción acaba de salir y es muy romántica, así que el señor nos pidió que se la cantáramos, ya perdónalo”, dijo antes de empezar a interpretar “Ojitos Bellos”, una canción de corte romántico.

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El gesto generó una reacción inmediata tanto en la playa como en redes sociales, donde el video fue compartido por la propia banda.

Final con reconciliación

Tras la intervención musical, la escena tuvo un desenlace emotivo: la mujer, con lágrimas, decidió abrazar a su pareja y lo perdonó frente a todos, sellando el momento que quedó captado en el video.

El episodio mostró un lado espontáneo y cercano de Grupo Frontera, que logró transformar una discusión en un momento de reconciliación durante su paso por Costa Rica.