Joven tico fue a ver el atardecer y terminó compartiendo con Grupo Frontera en playa de Puntarenas

Los artistas mexicanos se quedaron vacacionando en Costa Rica tras su concierto en Parque Viva. (cortesí a/Grupo frontera)

Lo que empezó como una salida cualquiera para ver el atardecer terminó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente olvidará.

Leiner Sánchez González, vecino de Tárcoles, le contó a La Teja cómo terminó compartiendo el pasado lunes con los integrantes de Grupo Frontera en una playa de Puntarenas, luego del concierto que la agrupación dio el domingo 26 de abril de 2026 en el Parque Viva, en Alajuela.

El grupo mexicano llegó al país como parte de su gira “Triste pero bien cabrón” y, después del show, varios de sus integrantes aprovecharon para quedarse vacacionando en Costa Rica.

Sin embargo, lo que Leiner jamás imaginó fue encontrárselos de frente en playa Mantas.

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Leiner Sánchez se encontró por casualidad a Grupo Frontera en playa Mantas y hasta le dieron algunos regalos. (cortesí a/Grupo frontera)

Todo empezó viendo el atardecer

El joven explicó que ese día iba junto a un amigo únicamente para pasar la tarde en la playa y disfrutar del atardecer.

“Llegamos y vimos muchos carros y mucha seguridad. Entonces preguntamos si estaba el presidente o algo así”, recordó entre risas.

Fue ahí cuando unos conocidos que trabajan cuidando carros en la zona les contaron que quienes estaban en la playa eran los integrantes de Grupo Frontera.

“Nos dijeron que era Grupo Frontera y nosotros no lo podíamos creer”, contó.

Según explicó, la playa estaba prácticamente vacía y los artistas se encontraban compartiendo tranquilamente con familiares y amigos.

Cantaban en plena playa

Leiner aseguró que al principio prefirieron no acercarse demasiado porque había bastante seguridad alrededor de los músicos y no querían interrumpir el momento familiar.

Sin embargo, poco a poco comenzaron a interactuar con ellos.

“Estaban cantando y compartiendo normal. De hecho estaban cantando ‘El amor de mi vida’”, relató.

El joven incluso grabó varios videos del momento y aprovechó para pedirles saludos para la gente de Tárcoles.

“Todo lo que uno les pedía lo hacían. Grababan videos y saludos con nosotros”, dijo.

Así fue el encuentro.

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Hasta les regalaron cosas

Pero la experiencia no terminó ahí, Leiner contó que los integrantes del grupo también comenzaron a regalar varias de las cosas que llevaban para el paseo.

“Tenían hieleras, sombreros, parrillas, toldos y mucha comida. Nos regalaron un montón de cosas para que nosotros siguiéramos compartiendo”, explicó.

Incluso, aseguró que llamó a otros amigos para ayudarle a llevar todo lo que les dieron.

“Tuve que llamar a un amigo con carro porque era demasiado”, dijo entre risas.

Además, recordó que los músicos se mostraron muy sencillos y accesibles durante todo el rato que estuvieron conversando con ellos.

El grupo dio un concierto en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Una experiencia que nunca olvidará

Leiner aseguró que siempre ha sido fan de Grupo Frontera, por lo que todavía le cuesta creer la experiencia que vivió de manera tan inesperada.

“Claro que soy fan de ellos. Jamás pensé que me los iba a encontrar así, tranquilos en la playa”, comentó.

La agrupación mexicana se presentó el pasado domingo en Parque Viva ante miles de seguidores costarricenses y ahora varios fans reaccionan sorprendidos al saber que los artistas decidieron quedarse disfrutando de las playas del país después del concierto.