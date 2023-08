Al mejor estilo de Shakira, Karol G le tiró con todo a Anuel

Karol G le dejó claro a Anuel que con Feid está mejor (Tomada de redes sociales)

Katol G se unió al estilo de Shakira y le respondió a Anuel con una canción que deja claro que está mucho mejor ahora que con él.

Aunque la pareja de artistas se separó desde hace bastante tiempo y él hasta tuvo una hija con otra mujer, en cuanto se enteró de la relación de la colombiana con Feid empezó a atacarlos a los dos con canciones, frases y mensajes que hasta ahora le contestaron.

Karol G se cansó de guardar silencio y sin mucha polémica le respondió al boricua con “Mi ex tenía razón”, pieza que replicó todo lo que aseguró Anuel en repetidas ocasiones.

Aunque el tema habla de Anuel, también se refiere a su nuevo novio, ya que al mismo tiempo es una declaración de amor.

“Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor, mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no?, si me lo hace mejor”, dice el coro de canción.

El tema es parte del nuevo disco de la oriunda de Medellín, en el que la música banda y grupera sobresalen por su homenaje a Selena Quintanilla.