Andrea Salas le dedicó sincero mensaje a Keylor Navas y le hizo un pedido especial

Andrea Salas está cada día más enamorada de Keylor Navas (Tomada de Instagram)

Andrea Salas quiso sorprender a Keylor Navas y compartió un extenso y lindo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dio detalles de su relación con el portero.

La pareja tienen más de 14 años de estar juntos, han creado una gran familia y aunque ella admitió que no todo es color de rosa, le pidió a Navas que nunca dejen de luchar por su amor y su matrimonio.

“Que lo nuestro se quede nuestro, aunque no siempre el amor esté en el aire, como dice la canción y no seamos la pareja perfecta, ojalá no nos rindamos nunca de intentar llevarlo de la mejor manera, lo más lindo es que decidimos aceptarnos y respetarnos, seguir de la mano de Dios”, escribió la exmodelo en el inicio del largo texto.

Salas agregó que con ese posteo solo quiso recordar los años que llevan lleno de peleas, viajes, amor y muchas oraciones, el pilar de su relación.

“Mi compañero de viaje, mi amigo. Es lindo recordar con fotos y videos, como pasan los años, y seguimos divirtiéndonos, peleándonos, llorando, riendo, bailando, cantando, orando, con más complicidad, aprendiendo...”.

Al final aseguró que le agradece a Dios que haya encontrado la persona correcta para tener una relación real, sana y llena de amor.

“Por eso y mucho más, siento gratitud a Dios por permitirme una relación real, que teme de Dios, gracias por hacerme sentir una princesa, por protegerme, cuidarme, por ser un increíble papá, por intentar ser mejor cada día”, concluyó.

Al final, Salas puso el hashtag de “San Valentín”, dejando claro que eso motivaba la publicación y que mejor tarde que nunca.