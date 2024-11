Araya Vlogs reveló que todavía lucha por recuperar su salud, tras estar a punto de morir en México

Araya Vlogs contó las consecuencias que le dejó su intoxicación en México (Instagram)

Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, dio una actualización sobre su salud y contó las consecuencias que le quedaron, tras estar internado en un centro médico en México.

El querido youtuber costarricense contó cómo está tras la complicada situación de salud que vivió la semana anterior durante su último viaje a México y le dio gracias a Dios por estar vivo.

El sancarleño reveló que un error que calificó como una “novatada” por poco le cuesta la vida.

“Gracia a Dios, estoy vivo, aún estoy afectado, aún sigo con problemas y no me lo tienen que decir, ya lo sé, sé que fue algo cien por ciento de novato, simplemente se me fue. Tan simple como que por un momento se me olvidó que no debía consumir lo que consumí (comida callejera) y casi me muero, literalmente un descuido”, contó visiblemente afectado de salud.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde y el pedido que le sale del alma desde la camilla de un hospital

Después explicó que una de las razones por las que posiblemente cometió el error de consumir alimentos contaminados, fue que se enamoró de la cuchara azteca.

“Realmente llegué a un punto en que todo me sabía tan rico que solo comía y comía, tal vez por eso se me olvidó. Es muy buena la gastronomía mexicana”.

Pese a que el viaje a tierras aztecas no fue tan bien como lo imaginaba, sí pudo sacarle provecho para grabar una nueva serie de videos que ya está publicando en su canal de YouTube.

Araya nos contó que ya está en Costa Rica, descansando y cuidando su salud más que nunca.