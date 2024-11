Lisbeth Valverde y el pedido que le sale del alma desde la camilla de un hospital

Lisbeth Valverde es finalista en Mira quién baila, pero su participación en el programa es duda por la lesión que sufrió. Fotografía: Lilly Arce.

“Les pido que me tengan en sus oraciones para recuperarme pronto”.

Esa fue la petición que hizo Lisbeth Valverde este miércoles, luego de sufrir un accidente en uno de los ensayos de Mira quién baila (MQB) que la dejaron con una lesión en la costilla izquierda.

Desde la camilla de un hospital y, evidentemente, afectada por la situación, la modelo y exreina de belleza pidió que recen por ella, pues el momento que enfrenta deja en duda su participación del domingo en la final del reality de baile de canal 7.

A través de las historias de Instagram, Lisbeth solicitó las oraciones e informó que los médicos tomaron la decisión de bloquear el nervio para mitigar el gran dolor que está experimentando.

Lisbeth Valverde pidió a la gente que recen por ella. (Instagram)

Junto con ella están la productora del programa, Vivian Peraza, y el bailarín que hace pareja con Lis, Javier Acuña.

La exmiss Costa Rica contó este miércoles que llevaba días con una molestia en la costilla izquierda y que el martes los médicos la revisaron y tenía la zona inflamada.

Este miércoles ella se fue a ensayar y aunque evitaron practicar las cargadas de las coreografías que presentarán en la final, intentaron hacer uno de esos pasos, pero al final el dolor se le intensificó y la envió al hospital.

“Intentamos hacer un movimiento y sentía demasiada presión y desde ese momento ya no puedo casi ni respirar, ni alzar los brazos… Entonces vinimos donde la doctora del canal que me puso un analgésico y estamos esperando para irnos a Emergencias”, destacó en su momento.

Lisbeth Valverde recibe atención médica en un hospital

Lisbeth reconoció estar sumamente afectada con la situación, ya que pone en peligro su participación en la gran final de MQB, reality de baile del que es finalista junto con Diego Bravo, Naomy Valle y Mimi Ortiz.

“Demasiada frustración la verdad, tengo demasiadas ganas (de seguir ensayando y preparándose) solo que me limita que me duele mucho la costilla. No puedo ensayar con este dolor porque se me sale de control”, afirmó.

A través de su sitio web, Teletica informó que “por el momento se desconoce el diagnóstico y tampoco se sabe si Lisbeth podrá bailar en la última gala de este domingo”.

Lisbeth Valverde comunicó que le van a bloquear el nervio. (Instagram)

Desde La Teja le enviamos a Lis los deseos de una pronta recuperación y ojalá que pueda disputar el primer lugar del show de baile de canal 7.

