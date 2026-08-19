Araya Vlogs rompió muchos corazones con una fotografía

El querido youtuber costarricense Araya Vlogs le rompió el corazón a muchos de sus seguidores con una imagen que, para una parte de su público, fue totalmente inesperada.

El creador de contenido compartió fotografías desde Malasia, pero hubo una que se robó las miradas: apareció muy bien acompañado por su pareja, Fabiola Leitón.

“Últimamente me visto solo de gala”, escribió Araya junto a la fotografía. Sin embargo, muchos seguidores dejaron la vestimenta en segundo plano y se concentraron en una pregunta: ¿Desde cuándo tenía novia?

La foto de Araya Vlogs provocó una lluvia de comentarios

La imagen se llenó de reacciones de personas sorprendidas porque desconocían la relación del creador de contenido.

“No sabía, ¿quién es ella?”, “¿Y eso?”, “¿Cómo así?”, “¿Pero cómo así?”, “¿Me estás engañando?”, “Fan de su relación” y “Ya no hay respeto, ¿cómo va a publicar así a la otra?”, fueron algunos de los muchos comentarios que recibió la publicación.

Las reacciones, muchas de ellas en tono de humor, dejaron claro que para una parte de sus seguidores la aparición de Fabiola Leitón fue toda una sorpresa.

También hubo numerosos mensajes para la pareja y una buena cantidad de piropos dirigidos especialmente a Leitón.

Araya Vlogs y Fabiola Leitón aparecieron juntos en una fotografía compartida por el creador de contenido desde Malasia. (Instagram/Instagram)

¿Por qué muchos no sabían de su relación?

Aunque el sancarleño no esconde a su pareja, sí ha sido muy reservado con su vida privada, sobre todo con su relación. En sus redes sociales mantiene un perfil más profesional y enfocado principalmente en su trabajo como creador de contenido.

Ese manejo de sus plataformas puede explicar por qué algunos seguidores desconocían que tenía novia.

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Además, Araya ganó mayor exposición y público nuevo después de ser nominado a Premios Juventud, por lo que entre quienes recientemente comenzaron a seguir su contenido hay personas que no conocían ese detalle de su vida personal.

La fotografía desde Malasia bastó para que muchos se enteraran y reaccionaran inmediatamente. Mientras algunos bromearon con que el creador de contenido les había roto el corazón, otros celebraron su relación y llenaron de buenos comentarios.