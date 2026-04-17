Arrestan al rapero D4VD por caso de adolescente hallada sin vida en su auto

El rapero D4VD fue arrestado en Los Ángeles, en relación con la muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en el vehículo del artista en setiembre de 2025.

De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, la detención se realizó el pasado martes, cuando agentes de la División de Robos y Homicidios localizaron al cantante en una residencia donde se hospedaba.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales, pero confirmaron que el artista permanece bajo custodia y sin derecho a fianza mientras avanza la investigación.

Un caso que conmociona

D4VD fue arrestado en Los Ángeles por una investigación de homicidio. (ARTURO HOLMES/Suministrada)

El caso se remonta a varios meses atrás, cuando el cuerpo de la menor fue encontrado dentro de un Tesla, propiedad del rapero.

Según informes de la prensa internacional, los restos de la joven estaban en bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición, lo que generó gran impacto mediático.

La adolescente había sido reportada como desaparecida y, según versiones, mantenía una relación con el artista.

LEA MÁS: Identifican cuerpo descompuesto hallado en Tesla del rapero D4vd en Los Ángeles: era una adolescente

Próximos pasos legales

La oficina del fiscal indicó que el caso sigue bajo revisión y que se determinará si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal contra D4VD.

El proceso se mantiene abierto, mientras las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer lo ocurrido.