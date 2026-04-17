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Arrestan al rapero D4VD por caso de adolescente hallada sin vida en su auto

El rapero D4VD fue detenido en Los Ángeles por su presunta relación con la muerte de una adolescente hallada en su vehículo en 2025

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Por Hillary Chinchilla Marín

El rapero D4VD fue arrestado en Los Ángeles, en relación con la muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en el vehículo del artista en setiembre de 2025.

De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, la detención se realizó el pasado martes, cuando agentes de la División de Robos y Homicidios localizaron al cantante en una residencia donde se hospedaba.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales, pero confirmaron que el artista permanece bajo custodia y sin derecho a fianza mientras avanza la investigación.

Un caso que conmociona

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 20: (FOR EDITORIAL USE ONLY) d4vd performs at Gobi Tent during the 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival on April 20, 2025 in Indio, California. Arturo Holmes/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
D4VD fue arrestado en Los Ángeles por una investigación de homicidio. (ARTURO HOLMES/Suministrada)

El caso se remonta a varios meses atrás, cuando el cuerpo de la menor fue encontrado dentro de un Tesla, propiedad del rapero.

Según informes de la prensa internacional, los restos de la joven estaban en bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición, lo que generó gran impacto mediático.

La adolescente había sido reportada como desaparecida y, según versiones, mantenía una relación con el artista.

LEA MÁS: Identifican cuerpo descompuesto hallado en Tesla del rapero D4vd en Los Ángeles: era una adolescente

Próximos pasos legales

La oficina del fiscal indicó que el caso sigue bajo revisión y que se determinará si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal contra D4VD.

El proceso se mantiene abierto, mientras las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer lo ocurrido.

Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira.
La menor, al parecer, tenía una relación con el artista. (AFP/Archivo LN)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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