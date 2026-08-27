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Artista que dará concierto en Costa Rica estaría sin dinero tras supuesta estafa de su padre

La cantante habría descubierto límites en sus tarjetas y que gran parte de sus ingresos estaban gestionados por sociedades vinculadas a su progenitor

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Por Hillary Chinchilla Marín

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Tini Stoessel llegará a Costa Rica en medio de informaciones sobre una delicada situación financiera y familiar. La cantante habría dejado de trabajar con su padre, Alejandro Stoessel, después de 15 años como su representante, mientras busca conocer qué ocurrió con la fortuna generada durante su exitosa carrera.

Según informó Infobae, la artista argentina habría comenzado a revisar sus cuentas al descubrir que no tendría control directo sobre buena parte de sus ingresos.

Las informaciones apuntan a que el dinero generado por canciones, conciertos y contratos comerciales sería manejado mediante sociedades controladas por su padre, de las que ella ni siquiera es parte.

El patrimonio de Tini Stoessel ha sido estimado en unos 70 millones de dólares, los cuales no estarían bajo su mando.

Tini Stoessel respondió a los rumores por medio de fotografías.
Una tarjeta rechazada durante un viaje por Europa habría llevado a Tini Stoessel a revisar sus finanzas. (Instagram)

Una tarjeta rechazada habría encendido las alarmas

El episodio que habría provocado que Tini comenzara a revisar la situación ocurrió durante un viaje por Europa.

La cantante intentó comprar un bolso valorado en aproximadamente 2.500 euros, pero su tarjeta fue rechazada. Según las versiones publicadas, habría descubierto entonces que tenía un límite de gastos y que para realizar compras superiores necesitaba autorización.

A partir de ahí habría comenzado una revisión de la estructura financiera de su carrera y se produjo otro cambio importante: Alejandro Stoessel habría dejado de ser su representante después de aproximadamente 15 años desempeñando esa función.

También han trascendido versiones sobre las ganancias obtenidas por FUTTTURA, su gira actual que habría generado 43 millones de dólares de los que ella no habría tenido acceso.

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Las cifras divulgadas sobre su patrimonio y los ingresos de la gira corresponden a reportes periodísticos y no a estados financieros publicados por la propia cantante.

El tema aparece justo antes de una fecha importante para sus seguidores costarricenses.

La interprete de “Miénteme” se presentará el próximo 10 de setiembre en Parque Viva, esto mientras atraviesa uno de los cambios profesionales más importantes de su carrera.

Tini Stoessel
Alejandro Stoessel habría dejado de representar a su hija después de aproximadamente 15 años. (Archivo/Tini Stoessel)
Tini
Tini dará concierto en Costa Rica el próximo mes (Suministradas a La Nación /Suministradas a La Nación)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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