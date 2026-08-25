Confirman uno de los conciertos más esperados en Costa Rica: famosas hermanas mexicanas regresan al país

Uno de los conciertos que la numerosa fanaticada de Ha*Ash en Costa Rica esperaba, finalmente fue confirmado.

Las hermanas mexicanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa anunciaron mediante sus redes sociales las fechas de su nueva gira internacional, y el país nuevamente aparece entre las paradas.

La cita será el sábado 6 de febrero de 2027 en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, como parte del No Me Hablen de Amor Tour 2027.

El espectáculo estará a cargo de la productora JOGO.

Ha*Ash mantiene una relación especial con Costa Rica

Ha-Ash (Archivo/Archivo)

La noticia era particularmente esperada porque Ha*Ash se ha convertido en uno de los dúos internacionales más fieles a su público costarricense.

Gira tras gira, las intérpretes suelen incluir al país en sus recorridos y han construido una importante base de seguidores que las acompaña cada vez que regresan.

Precisamente por eso, desde que se conoció la nueva gira, sus fans estaban a la espera de saber si Costa Rica tendría una fecha, algo que finalmente quedó despejado con el anuncio de las propias artistas.

Hanna y Ashley fundaron Ha*Ash en 2002 y a lo largo de más de dos décadas han construido una exitosa carrera en el pop, el country y la balada romántica. El nombre del dúo nació de la combinación de sus nombres Hanna y Ashley.

Todavía faltan detalles

Aunque el concierto del 6 de febrero de 2027 ya está confirmado, todavía quedan datos importantes por conocer.

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Hasta el momento no se han anunciado los precios de las entradas ni la fecha oficial en que comenzará su venta, información que se espera que sea revelada próximamente.

Lo que los seguidores ya pueden marcar en el calendario es el regreso de Ha*Ash a Costa Rica, esta vez con una nueva gira y nuevamente en Parque Viva.