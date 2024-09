Así fue como actor tico logró ser uno de los protagonistas de la nueva telenovela de Televisa

David Ulloa actor tico que actuará en Televisa (Instagram)

El actor costarricense David Ulloa pasó un largo y complicado camino para conseguir ser uno de los protagonistas de una telenovela de Televisa.

El tico, de 25 años, y oriundo de Tilarán, Guanacaste, se acaba de enterar de que será el antagonista juvenil de la máxima apuesta del canal mexicano para su horario estelar en el 2025, la telenovela “Amar”.

“Me siento muy feliz, agradecido con la vida. Amo el hecho de que en Costa Rica la gente se dé cuenta de que afuera hay personas que están intentando lograr metas, porque muchos niños, muchos jóvenes y muchos adultos piensan que esto no es posible, entonces es un mensaje para mí y para otras personas que si uno lucha, lo desea con todo el corazón y trabaja con mucho, mucho esfuerzo, al final se va a dar”, nos explicó el actor muy emocionado.

A pesar de la emoción que le genera esta oportunidad que esperó toda su vida, ha pasado muchos sacrificios en el camino, como dejar a su amada familia en el país para irse a vivir solo a México hace dos años.

Además del dolor de casi no ver a su mamá, su familia, sus mascotas, en el país azteca no todo ha sido color de rosa, si bien pudo entrar a estudiar en la Escuela de Arte de Televisa y ha trabajado en importantes programas y con buenas marcas, ha tocado muchas puertas y le ha pedido mucho a Dios por una gran oportunidad.

“Estoy agradecido con la vida y principalmente con Dios, porque no sabes las horas que le he rezado, que le he llorado, que he estado en la iglesia, rezándole que por favor me dé una oportunidad y justo se dio. Soy muy creyente y sé que Dios existe y que fue quien me abrió estas puertas, entonces feliz y agradecido”, mencionó emocionado.

Actor tico será villano al lado de grandes estrellas

David Ulloa será Xavier en Amar (Instagram)

El también periodista está ansioso de meterse en la piel de Xavier, un villano disfrazado de galán que hará la vida de todos un poco más complicada de la cuenta.

“Amar es el título provisional, porque le pueden cambiar el nombre en el camino, pero se va a grabar en una playa mexicana porque es una telenovela ambientada cerca del mar. Mi personaje se llama Xavier es el novio de la hija del protagonista (Yazmín interpretada por Karla Gaytán) que será David Cepeda. Vamos a empezar a grabar dentro de quince días, estamos con el guion y todo eso”, contó.

Sobre su personaje, agregó que será el villano que amas u odias porque tendrá muchas máscaras ocultando su verdadera personalidad, hecho que lo tiene contento.

“Me va bien con ser el villano, me gusta más que ser el bueno, pero habrá que ver cómo le caemos a las personas, es un matiz que ya tengo muy interiorizado, me identifico, no con la maldad, sino con estos perfiles difíciles, que tienen mareas mentales y cuestiones de locura. Xavier es muy carismático, expresa mucha belleza, mucha seguridad, pero esconde un sombrío secreto que va a hacer que sus amigos y sobre todo su novia se descarrilen para que empiecen los conflictos, aparenta ser muy bueno, pero no lo es”, contó sobre su personaje.

“Amar” será protagonizada por Cepeda y Eva Cedeño, quienes tienen la función de liderar un ambicioso proyecto que cuenta con un elenco de primer nivel para ser la telenovela número uno de México, como: Olivia Collins, Arturo Vázquez, Gaby Ramírez, Martín Rojas, Irantzu Herrero, Martín Brek, Jonathan Kuri, Sebastián Guevara, Camille Mina, José Montini, Claudia Troyo, Juan Carlos Barreto, Eugenia Cauduro, Diego de Erice, Fabiola Andere, Andrés Vázquez, Ulloa y Gaytán.

Durante estos días la producción a cargo de Nacho Sada estará trabajando el diseño de imagen y en los próximos días se trasladarán a algún paraíso mexicano donde estarán grabando al menos unos cuatro meses, ya que se espera que se estrene a principios del 2025 en horario estelar.

Ulloa espera venir de vacaciones al país en diciembre porque aunque poco a poco va cumpliendo sus sueños, su familia y Costa Rica son su lugar seguro y principal motivación.

Ulloa también sobresale en México cómo modelo (Instagram)