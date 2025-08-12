Ataque en casa de reconocido cantante terminó con su madre muerta y su padre herido

Spencer Hatcher (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Una tragedia sacudió la vida del cantante de country Spencer Hatcher, cuando un hombre armado terminó con la vida de su madre y dejó herido a su padre.

Este martes, medios internacionales dieron a conocer que, el pasado 3 de agosto, un hombre armado se metió en la casa de los padres del artista y con un puñal hirió de muerte a su madre, Holly Hatcher, de 62 años.

En el ataque también resultó herido de gravedad su papá, Michael Hatcher, de 65 años, pero este logró defenderse y fue por un arma de fuego con la que le disparó al agresor, quien murió en el sitio.

“No hay forma de explicar el trauma, el dolor y las preguntas sin respuestas que tenemos mis tres hijos y yo, Dane, Spencer y Connor”, mencionó Michael en el video compartido por las autoridades del estado de Virginia.

Esta triste situación hizo que Spencer cancelara sus próximos conciertos, según lo comunicó en redes sociales.

“Con un gran peso en el corazón y una tristeza sobrecogedora debido a una enorme pérdida de mi familia, debo cancelar mis próximos shows. Aprecio a todos los que han mostrado su apoyo para mí y mis seres queridos. Les pedimos un poco de respeto y privacidad para nuestra familia en este momento”, escribió en Instagram.

Según el New York Post, las autoridades aún no tienen claro el móvil del asesinato y el caso continúa en investigación.

