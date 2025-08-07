Muere exesposo de famosa cantante tras larga batalla contra el cáncer

Brandon Blackstock fue esposo de la cantante Kelly Clarkson. (People/Captura)

Brandon Blackstock, representante de talentos y exesposo de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la prensa internacional a través de un comunicado emitido por la familia Blackstock.

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock”, expresó un representante de la familia al medio People.

“Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”, agregaron sus seres queridos en el comunicado.

La cantante estadounidense había cancelado su gira de conciertos en Las Vegas debido al delicado estado de salud de su expareja, priorizando pasar tiempo con sus hijos durante este difícil proceso.