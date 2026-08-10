Banda Municipal de Zarcero volverá a poner en alto a Costa Rica en el Desfile de las Rosas

La Banda Municipal de Zarcero (BMZ) volverá a llevar el nombre de Costa Rica a uno de los eventos más reconocidos internacionalmente, luego de confirmar que estará presente en el Desfile de las Rosas 2028.

La noticia fue anunciada este domingo por la propia agrupación, que celebró haber sido tomada en cuenta nuevamente y dejó claro que la preparación para semejante compromiso comenzará desde ahora.

Será la tercera ocasión en que la Banda Municipal de Zarcero participe en el tradicional desfile, después de sus experiencias en 2020 y 2024.

A trabajar desde ahora

La Banda Municipal de Zarcero confirmó que representará a Costa Rica en el Rose Parade 2028. (Facebook/Facebook Banda Municipal de Zarcero)

La BMZ compartió la noticia con sus seguidores por medio de sus redes sociales y acompañó el anuncio con un mensaje cargado de orgullo por representar nuevamente al país.

“BMZ presente por tercera vez consecutiva en el Desfile de las Rosas 2028. A trabajar desde ya, con el compromiso de llevar lo mejor del país así como lo hicimos en el 2020 y 2024. ¡Qué orgullo ser tico!”, publicó la agrupación.

La confirmación marca el inicio de un nuevo reto para los integrantes de la banda, quienes tendrán tiempo para preparar su presentación y buscar dejar nuevamente en alto los colores nacionales.

Una historia que continuará en 2028

La Banda Municipal de Zarcero ya conoce lo que significa presentarse ante el público del Desfile de las Rosas gracias a sus dos participaciones anteriores.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en 2028, cuando la agrupación vuelva a representar a Costa Rica y sume un nuevo capítulo a su historia en este reconocido evento.

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La propia banda dejó claro que no piensa esperar para comenzar los preparativos: el trabajo arranca desde ya con la intención de llevar “lo mejor del país”, tal como aseguran haberlo hecho en 2020 y 2024.