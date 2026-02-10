Berny Madrigal comparte triste noticia que golpea a su familia

Berny Madrigal despidió a su perrita Hanna con un emotivo mensaje en redes sociales.

Berny Madrigal abrió su corazón y compartió con sus seguidores una noticia que tiene a su familia atravesando un momento muy doloroso.

LEA MÁS: Saprissa y Alajuelense hicieron que Berny Madrigal tuviera que tomar dura decisión

Por medio de sus redes sociales, Madrigal publicó varias fotografías de su perrita Hanna, desde que era apenas una cachorra, en las que también aparece junto a su hijo, dejando ver el enorme cariño que le tenían en casa.

LEA MÁS: Berny Madrigal recibió un “premio” por parte de su perro poco agradable

Berny Madrigal recordó a su perrita con imágenes llenas de ternura y nostalgia. (Berny Madrigal/Berny Madrigal)

La despedida de Hanna conmovió a los seguidores del comunicador. (Berny Madrigal/Berny Madrigal)

El mensaje de Berny reflejó el profundo amor que sentían por su mascota. (Berny Madrigal/Berny Madrigal)

“Qué duro es despedir a un miembro de la familia. Te vamos a extrañar mucho, Hanna”, escribió, evidenciando el vacío que deja su partida.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, pues muchos coinciden en que las mascotas no son solo animales de compañía, sino parte fundamental del hogar.

Muy enfermita

En La Teja conversamos con el exbailarín de Mira Quién Baila, quien nos contó que Hanna tenía 8 años y que todo comenzó hace tres semanas, cuando le salió una pelota en la pierna que se inflamó muy rápido, al punto de que ya le costaba caminar.

“Le hicieron varios exámenes y placas, pero en la última semana empeoró, dejó de comer y presentaba vómitos. Los resultados confirmaron un cáncer muy agresivo que ya se había extendido a los huesos y otros órganos, estaba sufriendo mucho y, por recomendación veterinaria, decidimos dormirla, pues el cáncer estaba muy adelantado”, comentó.

Desde La Teja, le enviamos mucha fortaleza a Berny Madrigal y a su familia en este momento tan sensible.