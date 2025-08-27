Farándula

Berny Madrigal le tira con todo a jugadores de Saprissa por eliminación contra Motagua

Berny Madrigal, exparticipante de Mira quién baila, es muy seguidor del Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Berny Madrigal, participante de Mira quién baila, y su familia y la bailarina Alhana Morales
Berny Madrigal fue participante de Mira quién baila en su primera temporada.

Berny Madrigal no se aguantó las ganas y le tiró duro a los jugadores del Deportivo Saprissa luego de que quedaran eliminados contra Motagua de la Copa Centroamericana.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB), en su primera temporada, es demasiado saprissista por lo que no pudo evitar sentirse frustrado al ver que su equipo no logró ganarle a los hondureños.

LEA MÁS: Jugador del Motagua picó a los morados con esta celebración tras eliminación del Saprissa

Al terminar el partido, que se jugó este martes en el estadio de los morados y que terminó en empate a cero, el musculoso dejó salir toda su rabia contra los jugadores.

“Mae, cómo es posible. Ese equipo tan malo de Saprissa, no armamos ni un pleito, jugadores que solo juegan contra Sporting y ya se creen la gran cosa, no jodás mae, uno aquí trasnochado perdiendo el tiempo viendo esa cochinada de equipo”, expresó.

LEA MÁS: Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
El Deportivo Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana siendo la burla de muchos y causando frustración entre sus aficionados. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Y es que el sábado los tibaseños le ganaron al Sporting 4 a 0 luego de un campeonato nacional poco favorable para ellos y muchos de sus aficionados pensaron que contra Motagua iban a jugar igual.

Berny estaba tan chiva con los jugadores morados que hasta se quitó la camiseta y mencionó que el problema de que al equipo le vaya mal no es por culpa de su exentrenador Paulo Wanchope sino de los mismos jugadores.

“Equipo más malo”, recalcó todo obstinado.

LEA MÁS: Berny Madrigal se quitó todo y asegura que se siente increíble a sus 40 años

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Berny MadrigalDeportivo SaprissaMotaguaHonduras
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.