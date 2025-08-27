Berny Madrigal le tira con todo a jugadores de Saprissa por eliminación contra Motagua

Berny Madrigal fue participante de Mira quién baila en su primera temporada.

Berny Madrigal no se aguantó las ganas y le tiró duro a los jugadores del Deportivo Saprissa luego de que quedaran eliminados contra Motagua de la Copa Centroamericana.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB), en su primera temporada, es demasiado saprissista por lo que no pudo evitar sentirse frustrado al ver que su equipo no logró ganarle a los hondureños.

Al terminar el partido, que se jugó este martes en el estadio de los morados y que terminó en empate a cero, el musculoso dejó salir toda su rabia contra los jugadores.

“Mae, cómo es posible. Ese equipo tan malo de Saprissa, no armamos ni un pleito, jugadores que solo juegan contra Sporting y ya se creen la gran cosa, no jodás mae, uno aquí trasnochado perdiendo el tiempo viendo esa cochinada de equipo”, expresó.

El Deportivo Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana siendo la burla de muchos y causando frustración entre sus aficionados. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Y es que el sábado los tibaseños le ganaron al Sporting 4 a 0 luego de un campeonato nacional poco favorable para ellos y muchos de sus aficionados pensaron que contra Motagua iban a jugar igual.

Berny estaba tan chiva con los jugadores morados que hasta se quitó la camiseta y mencionó que el problema de que al equipo le vaya mal no es por culpa de su exentrenador Paulo Wanchope sino de los mismos jugadores.

“Equipo más malo”, recalcó todo obstinado.

