Bonnie Blue anuncia embarazo tras polémico reto con 400 hombres, esto hará para saber quién es el papá

Influencer Bonnie Blue confirma embarazo luego de encuentro íntimo con 400 hombres (Bonnie Blue /Bonnie Blue)

La influencer británica Bonnie Blue volvió a sacudir las redes, y esta vez no fue por un récord ni por una polémica, sino por un embarazo que nadie vio venir.

LEA MÁS: Mujer trans perdió a su familia y el trabajo cuando cambió de sexo hace siete meses

Semanas después de protagonizar un encuentro íntimo con 400 hombres sin protección, la creadora de contenido para adultos confirmó que está esperando un bebé. La noticia la dio ella misma mediante videos y entrevistas, donde se mostró sorprendida por el resultado positivo.

LEA MÁS: Doña de un entrenador de fútbol americano violó a uno de sus jugadores de 16 años

Según contó, empezó a sospechar cuando aparecieron síntomas como náuseas fuertes, migrañas intensas y cambios en el apetito. Tras realizarse exámenes médicos y una ecografía, los especialistas confirmaron el embarazo.

La influencer, cuyo nombre real es Tia Billinger, admitió que no tenía claro cómo manejar la situación. Incluso, comentó, en tono de desconcierto, que no sabía cuáles serían los siguientes pasos.

Tras maratón íntima con 400 hombres, Bonnie Blue confirma que espera bebé (Bonnie Blue /Bonnie Blue)

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, ante la incertidumbre sobre la paternidad, aseguró haber recopilado datos de contacto y muestras genéticas de todos los participantes del reto.

El evento, que ella misma promocionó como una “misión de reproducción”, fue programado estratégicamente durante su periodo fértil. De hecho, días antes había anunciado que la fecha debía coincidir con su ovulación para “maximizar posibilidades”.

El caso encendió el debate en redes sociales y generó cuestionamientos de organizaciones sanitarias, que advirtieron sobre los riesgos de transmisión de infecciones de transmisión sexual en este tipo de prácticas sin protección.

Según el medio Infobae, no es la primera vez que Blue enfrenta controversias. Meses atrás fue detenida y deportada en Bali por realizar actividades comerciales con una visa turística, situación que también dio de qué hablar.

Antes de este episodio, la influencer había confesado públicamente que le costaba quedar embarazada y que, incluso, contempló tratamientos de fertilidad en el pasado. Por eso, el anuncio tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a su entorno cercano.

Ahora, mientras el debate crece y las críticas se multiplican, la británica vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por un embarazo que se dio en medio de uno de los retos más comentados del año.