Britney Spears fue arrestada en California por un triste motivo

La cantante Britney Spears, de 44 años, fue arrestada en Ventura, California, la noche del miércoles 4 de marzo, según confirmaron registros de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura.

De acuerdo con la información divulgada por la revista People, la artista fue detenida y posteriormente liberada horas después, con una citación judicial.

Arresto y liberación

El medio TMZ fue el primero en informar que la intérprete habría sido arrestada por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias.

Tras la detención, Spears fue liberada durante la madrugada del jueves, pero deberá comparecer ante la corte el próximo 4 de mayo para enfrentar el proceso correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el caso y representantes de la cantante no han emitido declaraciones públicas.

Un nuevo episodio en su vida pública

El arresto ocurre después de varios años de momentos turbulentos en la vida de la artista.

En 2021, Spears logró recuperar el control de su vida tras el fin de la tutela legal que durante 13 años estuvo bajo el control de su padre, Jamie Spears.

Recientemente también se confirmó que la cantante vendió su catálogo musical, aunque no se ha revelado el monto de la transacción.

Además, en los últimos días llamó la atención que eliminó su cuenta de Instagram, red social donde solía compartir videos y mensajes con sus seguidores.

