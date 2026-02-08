California tendrá su propio “Día de Bad Bunny” antes del Super Bowl LX

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara. (AFP/La Nación)

El fenómeno de Bad Bunny sigue rompiendo esquemas y ahora también suma un reconocimiento oficial. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, justo antes de que el artista se presente en el esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos.

LEA MÁS: Super Bowl 2026: esto podría comprar con la entrada más cara del evento de este domingo

El anuncio lo hizo el propio Newsom a través de sus redes sociales, donde destacó el impacto del cantante puertorriqueño y celebró su participación en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Incluso, en tono relajado, aseguró que el intérprete es “casi tan hot como él”, desatando risas y comentarios entre los seguidores.

El respaldo no se quedó ahí. El CEO de Apple, Tim Cook, también mostró su apoyo publicando una selfie junto al artista previo al gran juego. Cabe recordar que Apple Music es patrocinador oficial del espectáculo de medio tiempo desde 2023, en alianza con la NFL y Roc Nation, la empresa fundada por Jay-Z encargada de elegir a los artistas.

Gavin Newsom, gobernador de California, declaró el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny. (EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP)

Una presentación histórica en español

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ofrecerá un espectáculo completamente en español, algo poco habitual en el Super Bowl y que marca uno de los momentos más representativos para la música latina en ese escenario.

Según la revista billboard la designación del “Día de Bad Bunny” llega tras un año dorado para el artista. En los Grammys 2026 ganó el premio a Álbum del Año, convirtiéndose en el primer músico en lograrlo con un disco en español.

En días recientes, el artista también ha generado conversación por sus mensajes sobre inmigración e identidad. Durante los Grammy expresó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”, en un discurso que se viralizó rápidamente.

Sobre su presentación en el medio tiempo, Bad Bunny ha dicho que su meta es sencilla pero poderosa: que la gente lo sienta y lo disfrute.

La decisión de California también refleja el crecimiento de la audiencia hispana dentro de la NFL, una comunidad que cada vez tiene más peso en el espectáculo deportivo.