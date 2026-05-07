Cantante Bonnie Tyler lucha por su vida tras ser internada de emergencia en cuidados intensivos

La cantante británica Bonnie Tyler, ícono de la música de los años 80, fue internada de emergencia y permanece bajo estricta observación médica tras someterse a una cirugía crítica en Portugal.

Según informó el medio Vanitatis, la artista de 74 años fue trasladada de urgencia al Hospital de Faro, en el sur de Portugal, luego de presentar un fuerte cuadro abdominal.

Tras los exámenes médicos, los especialistas detectaron una perforación intestinal, una condición considerada de alto riesgo debido a posibles infecciones severas.

Bonnie Tyler fue hospitalizada de emergencia en Portugal.

Cirugía y cuidados intensivos

El equipo médico decidió intervenirla de inmediato mediante una operación de emergencia.

Aunque la cirugía fue reportada como exitosa, la cantante continúa bajo observación estricta, ya que las primeras 48 a 72 horas posteriores son consideradas críticas, especialmente por su edad, 74 años.

(Shutterstock)

Su equipo de representación confirmó la situación mediante un comunicado oficial:

“Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. La operación ha salido bien y ahora está recuperándose”, señalaron.

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La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores y figuras del mundo musical enviaron mensajes de apoyo para la intérprete de éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

Una leyenda de la música

Bonnie Tyler alcanzó fama mundial en la década de los 80 gracias a su característica voz ronca y a canciones que marcaron generaciones.

Además de su carrera musical, la artista continúa vinculada a proyectos benéficos y producciones audiovisuales, manteniéndose activa pese al paso de los años.

Debido a su estado de salud, Tyler suspendió temporalmente sus compromisos públicos mientras permanece acompañada por su esposo, Robert Sullivan, en el centro médico portugués.

Por ahora, su entorno pidió privacidad mientras avanza su recuperación.