Cantante británica Ellie Goulding explotó contra el acoso que vive en su estadía en Costa Rica

Ellie Goulding se defendió de rumores sobre nueva relación en Costa Rica (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Ellie Goulding, reconocida cantante británica, tuvo que salir a aclarar lo que hace en Costa Rica tras ser acosada por la prensa de su país.

La artista estuvo en el país en enero, luego en febrero y ahora en mayo. Las últimas dos veces fue captada, muy cariñosa con quien sería su instructor de surf, por lo que ante el acoso salió a defender su vida privada y aclarar la verdadera razón por la que está en Tiquicia.

“Las únicas personas que conocen mi vida personal son mi familia, mis amigos cercanos y yo, a pesar de que un tabloide diga con quién estoy saliendo o no. Me he convertido en un naufragio paranoico, habiendo sido seguida una y otra vez por un fotógrafo con una larga cámara de lente envuelta en una toalla y un periodista que le paga a los locales en mi querida Costa Rica (un lugar de santuario para muchos) para obtener información sobre mí”, escribió este martes en Instagram.

Agregó que lo que hace refugiada en Costa Rica es crear música, está trabajando en su nuevo disco y sanando su corazón tras divorciarse hace pocos meses.

“Estoy haciendo un álbum, pensando en mis propios asuntos, manteniéndolo lo más frío posible, lidiando con un momento que ha sido realmente difícil. Los tabloides que crean narrativas falsas para más clics se están saliendo totalmente de control, tratando a la gente como si no fueran humanos, sino personajes que solo sirven para proporcionar a la gente un poco de entretenimiento que ellos pidieron”, cerró.

Es posible que cuando la artista vuelva a pegar un éxito como “Love me like you do” y “Still falling for you”, sean hechos en Costa Rica.