Cantante de Grupo firme quedó impresionado en Costa Rica a pocas horas de su concierto en el Estadio Nacional

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se mostró impresionado con el Estadio Nacional de Costa Rica a pocas horas de su esperado concierto, el cual contará con entradas totalmente agotadas.

Impactado con el escenario

Eduin Caz mostró el Estadio Nacional desde La Sabana. (Captura/Instagram)

A pesar de que no es la primera vez que se presentan ahí, desde su hospedaje en La Sabana, muy cerca del estadio, el artista compartió un video y una selfie donde se aprecia el recinto de fondo, destacando su tamaño.

“Es gigante esta vara, vean la gente cómo se ve diminuta… ahí va a estar parada la gente y todo el rollo”, expresó mientras mostraba la gramilla donde se realizará el espectáculo.

El cantante también evidenció la magnitud del evento al comparar el espacio con las personas que se encontraban en el lugar.

Grupo Firme se presentará con entradas agotadas. (MAYELA LOPEZ)

Mensaje para Costa Rica

Durante el video, Caz también mencionó otros eventos que se realizan en la zona, como el Festival de las Artes, donde este sábado se presentarán artistas como Percance.

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“Ahí también va a haber un evento, mucho éxito… y que nos bendiga Dios a todos. Pura vida”, concluyó el artista, enviando un mensaje cercano a sus seguidores.

Expectativa por el concierto

El show de Grupo Firme en el Estadio Nacional ha generado gran expectativa, al punto de lograr un llenazo total, consolidando el impacto de la agrupación en el país.

Más de 40 mil ticos cantarán con la banda piezas como “En tu perra vida”, “Ya supérame”, “El beneficio de la duda”, “Se cancela la depre”, “Felicidades” y muchos exitoso más.