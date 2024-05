Cantante Héctor “El Torito” Acosta reveló que se retira de los escenarios porque tiene cáncer

Hector Acosta, conocido como "El Torito" confesó que tiene cáncer (Instagram)

Héctor Acosta, conocido como “El Torito”, reveló en uno de sus conciertos que pasa un complicado momento de salud, porque tiene cáncer.

El famoso cantante dominicano se presentó el fin de semana anterior en Puerto Rico y en medio del concierto quiso contar que hace poco lo diagnosticaron con cáncer.

“Este artista que ustedes están viendo esta noche aquí está cantando, siendo diagnosticado con cáncer. Estoy aquí porque el compromiso de nosotros, los artistas, es así”, explicó al inicio.

LEA MÁS: Reconocido actor fue asesinado violentamente durante un asalto

El bachatero, intérprete de piezas como Mi gran amor, No soy un hombre malo y Aprenderé agregó que quiso contar la situación que enfrenta para justificar el descanso que le va a dar su carrera.

“El ganglio podría ser resultado de la inflamación de las amígdalas, que están más alteradas de lo normal, aunque no me gusta la idea, la salud es lo más importante para mí, si el procedimiento quirúrgico es la recomendación médica, así será. Merezco cuidarme más, tomar el descanso que nunca he tenido desde que comencé esta carrera y atender mi salud para poder seguir brindando alegría a todos ustedes, con mi música y con el respeto de siempre, al pueblo dominicano y a todos los hispanos que siguen mi carrera”.

Para finalizar, aseguró que es un hombre de fe y que confía en que Dios le va a ayudar.

“Soy un hombre de fe y sé que Dios, como siempre, me acompañará en este proceso hasta el final”, concluyó.

La noticia ha generado muchas reacciones en redes sociales y muchos fans ya hacen oración por él.