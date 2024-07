Cantante nacional dará concierto y prepara nuevo disco con un 28 veces ganador del Grammy

Concierto Canina y Girl Ultra promote ser un explosión de generos (Cortesía)

La cantante nacional Eva González, conocida artísticamente como Canina, dará un concierto en el país junto con la mexicana Girl Ultra, mientras trabaja su nuevo disco con un 28 veces ganador de los premios Grammy.

La cantautora costarricense, de 30 años de edad, se presentará el 03 de agosto, a las 7:00 p.m., en Casa Rojas, Barrio Escalante. La cantante mexicana Girl Ultra, a quien la tica no conoce, es alguien con quien siempre quiso trabajar.

Este evento nace tras la iniciativa de exponer el talento de artistas nacionales y residentes de Costa Rica, con reconocidos expositores de la música internacional, del estudio de producción audiovisual, The Creators, junto con la agencia de conciertos Nothing Agency, hecho que tiene muy motivada e ilusionada a Canina.

“En el concierto tengo muchas ganas de presentar cosas nuevas; más allá de la música nueva, este concierto representa, a nivel personal, el inicio de un nuevo ciclo, como empezar a introducir elementos, conceptos que respondan al nuevo ciclo en el que estoy entrando y de cara al lanzamiento del disco que será el próximo año”, comentó a La Teja.

Justamente, en esta nueva producción está trabajando con el productor puertorriqueño Eduardo Cabra, conocido como Visitante Calle 13 y fundador de “Calle 13″, junto con su hermanastro René Pérez, conocido como Residente.

A lo largo de su exitosa carrera, Cabra ha ganado 28 premios Grammy y el talento de Canina despertó su interés. Hace un par de años trabajaron tres canciones como sencillos y en la actualidad juntos crean el nuevo disco de la tica.

“Para mí trabajar con él es un recordatorio de seguir adelante, siento que el entorno a uno lo hace confiar, y contar con Eduardo en el proyecto ha sido un gran incentivo para seguir trabajando, ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras”, agregó.

El contacto con él se dio gracias a una amiga en común, quien le mostró “Resulta”, la primera canción de González, y la pieza que provocó que Cabra le propusiera una reunión a la que ella, por inseguridad y miedo, casi dice qué no, pero al final celebra haber aceptado la propuesta que la llevó a este presente.

“Yo pensé que no iba a salir nada de ahí, no me sentía preparada. Al principio dije que no, pero me antepuse a ese impulso y me reuní con él una tarde, y después le envié una playlist con referencias, algunas maquetas, la letra de una canción y me dijo que sí. Hicimos tres canciones y después de eso tuvimos la conversación sería de hacer el disco”.

Canina y Eduardo Cabra se reunirán en Puerto Rico en los próximos meses (Cortesía)

Canina era fan número uno de Calle 13 y de su ahora productor

“Yo antes de conocerlo no era fan de Calle 13, era superfan. Tenía todos los discos, era mucha la admiración a Calle 13, porque para mí era la dupla, pero recuerdo la admiración familiar por el trabajo de Eduardo. Admirábamos la música, la producción, la propuesta y todo”, recordó emocionada.

La historia de Canina parece un sueño, su talento y la alineación de las estrellas hizo que pasara de ser una fan más, a una de las pocas artistas que tienen el honor de trabajar con un 28 veces ganador de un premio Grammy, la máxima distinción en la música.

Actualmente, la artista nacional y el boricua se están poniendo de acuerdo para que ella viaje a Puerto Rico a grabar algunas canciones del disco. Su sueño inmediato es lograr terminarlo y que el proyecto logre mostrar sus sentimientos y ser una liberación de ella como artista.

Mientras eso pasa, se enfoca con todo en el concierto del próximo mes y es que invita a la gente que vaya pues será una explosión de generos y su mejor presentación hasta el momento.

Las entradas para este concierto están disponibleas en Starticket.cr.

