Caos y descontrol: video muestra destrucción en concierto de Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules (Instagram/Instagram)

El concierto de Los Ángeles Azules en el festival Transitarte, realizado este domingo en Parque Metropolitano La Sabana, terminó envuelto en críticas luego de que un video dejara en evidencia momentos de desorden y caos entre el público.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y encendieron el debate sobre la organización del evento.

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Un usuario de TikTok, identificado como “Chelo”, compartió un video en el que se observa a una multitud intentando ingresar al concierto, incluso rompiendo una de las mallas colocadas en el perímetro.

Este fue el video que compartió el creador de contenido.

Lo que prometía ser una noche de fiesta con Los Ángeles Azules se convirtió en caos tras fallas en la organización. (ángeles azules/ángeles azules)

Nadie se quedó quieto, pero tampoco faltaron los problemas en el show de Los Ángeles Azules. (ángeles azules/ángeles azules)

“Ya no cabe un alma y la gente quiere seguir entrando, hubo gente que no pudo entrar, gente que se brincó la malla, es una locura. Yo intenté entrar, pero no lo logré”, relató en el clip.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varias personas que asistieron al evento respaldaron la situación en los comentarios y cuestionaron la logística.

“No entiendo por qué nos encerraron si era gratis. Lo peor era que las salidas eran muy pequeñas y eran miles de personas”, escribió una usuaria.“Fue más despelote la salida”, comentó otra persona.“Esas mallas fue lo peor que pudieron poner, era demasiada gente para estar encerrados, no pensaron en una emergencia”, añadió otro asistente.

Sin embargo, no todos coincidieron con esa versión. En otros videos compartidos en redes, algunos usuarios aseguraron que no presenciaron pleitos y que, pese a la gran cantidad de público, el ambiente se mantuvo en orden.

La conversación también se trasladó al costo del espectáculo. Algunos internautas señalaron que traer a un grupo como Los Ángeles Azules podría superar los 300 mil dólares (cerca de los 150 millones de colones), y cuestionaron si ese dinero debía invertirse en este tipo de actividades o en mejoras para la ciudad, como iluminación en La Sabana.