Captan a famoso cantante comprando camiseta de la Selección de Costa Rica en Estados Unidos

El cantante británico Louis Tomlinson volvió a dejar claro el cariño que siente por Costa Rica y esta vez lo hizo con un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores.

El exintegrante de One Direction fue captado este martes en una tienda especializada en artículos de fútbol en Los Ángeles, Estados Unidos, donde terminó comprando una camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica.

El video se volvió viral

Louis Tomlinson (Instagram /Instagram)

Las imágenes fueron compartidas por fanáticos que se encontraron al artista en la tienda Classic Football, un establecimiento reconocido por vender camisetas de selecciones y clubes de todo el mundo.

Tomlinson llegó al lugar vistiendo una camiseta de Inglaterra, selección que justamente enfrentó a Costa Rica ese mismo día en un amistoso internacional.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, entre todas las camisetas disponibles en el local, el cantante tomó una de la Tricolor, la observó detenidamente, la eligió y finalmente se la llevó.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue celebrado por seguidores costarricenses del artista.

Un vínculo que viene de años

Para nadie es un secreto que Louis Tomlinson tiene un cariño especial por Costa Rica.

El cantante se ha presentado en dos ocasiones en el país y también ha visitado territorio nacional para disfrutar de vacaciones lejos de los escenarios.

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Su conexión con Costa Rica se fortaleció aún más durante el 2025, cuando pasó varios meses viviendo y trabajando en el país mientras desarrollaba su más reciente producción musical, How Did I Get Here?

Louis Tomlinson fue captado comprando una camiseta de Costa Rica en Los Ángeles. (Captura/Captura)

Costa Rica inspiró su nuevo disco

Tomlinson incluso compartió un documental en sus redes sociales en el que mostró parte del proceso creativo detrás del álbum, utilizando distintos paisajes costarricenses como protagonistas.

En varias ocasiones explicó que la naturaleza, la tranquilidad y la energía del país fueron fundamentales para encontrar inspiración durante la creación del proyecto.

Por eso, aunque este año Costa Rica no apareció en las fechas de su gira internacional, algo que decepcionó a muchos de sus seguidores locales, el reciente video parece demostrar que el vínculo con el país sigue más vivo que nunca.

Y es que, entre cientos de camisetas disponibles en una tienda de Los Ángeles, la que terminó llevándose fue precisamente la de la Selección de Costa Rica.