Carlos Rivera abrió su corazón y contó las necesidades que pasó antes de triunfar

El cantante la vio ruda al inicio, pero su esfuerzo finalmente dio frutos. Instagram

El cantante mexicano Carlos Rivera abrió su corazón para contar las necesidades que pasaba su familia antes de que él triunfara en la música.

El artista saltó a la fama en su país en el año 2004, cuando ganó el popular programa de talentos “La Academia”, en un tiempo que no le alcanzaba ni para pagar la renta.

En una íntima entrevista en el Pódcast “Conquista tu mundo”, el cantante dio detalles de cómo era su vida antes de hacer su propia música.

Video: Cantante Carlos Rivera se muere de las ganas de conocer a la mamá de un periodista tico

Tras ganar el programa, Rivera contó que firmó un contrato con el canal TV Azteca, con el que no le alcanzaba el dinero para nada y no podía ni buscar trabajo en otro lado porque estaba “amarrado” con ellos.

“Tenía un contrato donde no me pagaban exclusividad. O sea, era exclusivo, pero no recibíamos nada y, a veces, no había para pagar la renta, ni para comida, ni para nada. Pero bueno, yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso”, contó.

Rivera concluyó asegurando que tuvo que reunirse con el director del canal y pasar un proceso complicado para poder salir de ahí y buscar proyectos que le generaran estabilidad financiera a su familia.

Después de años de trabajo, en la actualidad es uno de los referentes del pop en español, de hecho el próximo 15 de abril se presentará en el Estadio Nacional con su gira “Un tour a todas partes”.