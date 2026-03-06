¿Carmen Salinas reclutaba niños para rituales? Esto es lo que se sabe de la polémica que volvió tendencia a la actriz

La fallecida actriz Carmen Salinas volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que un testimonio en el pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, desatara una fuerte polémica.

Todo comenzó cuando un interno identificado como “Beto”, quien cumple una condena de 72 años de prisión, mencionó a la actriz durante su entrevista y la vinculó con presuntos rituales en los que, según él, participaban menores de edad.

Carmen Salinas volvió a ser tendencia por un video viral en redes.

El testimonio que provocó la polémica

Durante el episodio, el recluso aseguró que en el pasado trabajó para personas muy poderosas realizando actividades ilegales y criminales.

En ese contexto, afirmó que Carmen Salinas, presuntamente, participaba en rituales que requerían la presencia de menores, declaraciones que rápidamente generaron indignación y miles de comentarios en redes sociales.

El fragmento del pódcast en el que se hacía esa mención se viralizó rápidamente y alcanzó más de 13 millones de reproducciones.

Posteriormente, el video original fue eliminado y modificado, pero para ese momento el contenido ya se había difundido ampliamente en redes.

Hubo disculpas públicas

Tras la polémica, la persona encargada de presentar el pódcast ofreció una disculpa pública, asegurando que la mención del nombre de Carmen Salinas había sido un “error editorial”.

Aun así, la controversia continuó creciendo en internet.

La familia estaría muy molesta

Según información publicada por TVNotas, la hija de Carmen Salinas estaría muy molesta por lo ocurrido y analiza la posibilidad de interponer una demanda.

De acuerdo con esa versión, la familia considera que una disculpa no es suficiente, ya que la mención en el pódcast habría causado un daño importante a la memoria y reputación de la actriz.

🚨 Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en “Penitencia”. pic.twitter.com/AWH5RrjPbb — @TVNotasmx (@TVNotasmx) February 28, 2026

Nota realizada con ayuda de IA