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Carolina Jaikel tuvo un emotivo fin de semana en Estados Unidos que nunca olvidará

La abogada costarricense continúa disfrutando cada momento junto con sus hijos mientras enfrenta su lucha contra el cáncer

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Por Hillary Chinchilla Marín

Desde que enfrenta su lucha contra el cáncer, Carolina Jaikel ha sostenido constantemente que ahora vive cada día como un milagro y aprovecha al máximo cada instante junto con sus hijos.

Y este domingo, la abogada costarricense vivió en Miami una experiencia que difícilmente olvidará.

Su hijo llegó a una final internacional

Carolina Jaikel acompañó a su hijo durante torneo internacional en Miami.
Carolina Jaikel acompañó a su hijo durante torneo internacional en Miami. (Instagram/Captura)

Jaikel viajó a Estados Unidos para acompañar a uno de sus hijos, quien participa con una academia costarricense en la Dreams Cup 2026, prestigioso torneo internacional organizado por la Academia del Inter Miami CF.

El evento se desarrolla del 22 al 25 de mayo y reúne equipos infantiles y juveniles de distintos países durante el fin de semana del Memorial Day.

Pero el viaje terminó regalándole una experiencia todavía más especial.

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El equipo de su hijo logró avanzar hasta la gran final del torneo justo el mismo día en que ambos asistieron a ver jugar a Lionel Messi con el Inter Miami.

“Todo con vos es precioso”

MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION HATA SU PUBLICACION. 05/05/2026, San José, Santa Ana, entrevista con Carolina Jaikel, esposa del ex jugador de la selección nacional Bryan Ruiz.
La costarricense vivió una jornada muy especial durante la Dreams Cup 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Carolina compartió en redes sociales una emotiva fotografía junto con su hijo, quien aparece celebrando con medalla y trofeo tras el importante logro deportivo.

“Todo con vos es precioso. Te amo, cachorrito”, escribió la costarricense.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño hacia la esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, quien durante los últimos meses ha mostrado una actitud positiva y resiliente en medio de su tratamiento.

Sin duda, la combinación entre la final internacional, el tiempo compartido con su hijo y la oportunidad de ver a Messi en vivo convirtió este domingo en un recuerdo imposible de borrar para la familia.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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