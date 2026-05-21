Carolina Jaikel da esperanzador pronóstico luego de que le dijeran que su cáncer no tiene cura

Carolina Jaikel respondió preguntas de sus seguidores sobre su estado de salud. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Carolina Jaikel respondió varias preguntas de sus seguidores en redes sociales y una de las más delicadas estuvo relacionada con su estado de salud actual y el pronóstico que le dieron al inicio los especialistas tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea.

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La esposa de Bryan Ruiz explicó que, aunque actualmente la enfermedad está bajo control y en remisión, continúa recibiendo tratamiento constante y seguimiento médico tanto en Costa Rica como en Houston, Estados Unidos.

“Sí, estoy bajo control, probablemente lo esté toda la vida. Hago quimio cada tres semanas, no se sabe por cuánto tiempo, y cada tres meses voy a Houston a hacerme todos los exámenes”, comentó.

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Jaikel detalló que tiene un oncólogo en Costa Rica y otra especialista en Houston, quienes son los encargados de definir el camino que debe seguir con su tratamiento.

Sin embargo, uno de los momentos más difíciles para ella fue cuando recibió una de las noticias más crudas desde que comenzó todo el proceso.

“No tengo idea cuál es el pronóstico. Yo tuve una cita muy difícil donde los especialistas me dijeron: ‘Esto no se cura, lo que podemos hacer es darte tiempo y calidad de vida’”, confesó.

Carolina recordó que en ese momento todavía no sabían que existían dos tumores y que posteriormente, llegó a manos de un especialista en radiocirugía que decidió atacar rápidamente las metástasis.

Después de eso, recibió seis quimioterapias fuertes y, meses más tarde, llegó la noticia que llenó de esperanza tanto a ella como a sus seguidores: la enfermedad se encontraba en estado no detectable.

“Desde abril dimos con lo de enfermedad no detectable y no hemos vuelto a hablar de tiempos. Ni siquiera quiero preguntar porque yo vivo el presente”, aseguró.

Pese a todo lo que ha enfrentado, Carolina confesó que mantiene la esperanza y que incluso cree que podría convertirse en una “paciente milagro”, nombre que reciben algunas personas que logran vivir muchísimos años con un diagnóstico de cáncer en fase 4.

“Yo creo que voy a ser una paciente milagro”, expresó.

La creadora de contenido también destacó los enormes avances que existen actualmente en la medicina y los tratamientos contra el cáncer.

“La medicina está muy avanzada y hay esperanza, existen muchas cosas para el tratamiento”, comentó.

Aun así, reconoció que pensar en el futuro y en el tiempo puede convertirse en una carga emocional muy fuerte, razón por la que ha decidido enfocarse únicamente en vivir el presente.

“Si a uno le dicen que le quedan 10, 20 o 30 años… la realidad es que la última palabra solo la tiene Dios. Yo estoy tratando de concentrarme en el presente y que el miedo y la incertidumbre no me ganen”, dijo.

Carolina aseguró que tiene fe en que Dios le regalará muchos años más de vida, aunque entiende que nadie puede tener certeza absoluta sobre el futuro.

“Creo que Dios me va a regalar muchos años de vida, pero solo Él sabe y esa palabra solo la tiene Él. Es confiar en sus planes”, concluyó.

Caro contó que no piensa en el futuro. (captu/captura)

En junio del 2024, Carolina Jaikel fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea. Sin embargo, en abril del 2026 anunció públicamente que, tras realizarse un PET scan, la enfermedad se encontraba en remisión (disminución o desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad en respuesta al tratamiento) y sin actividad cancerosa detectable.