Carolina Jaikel confesó que sigue sufriendo fuertes dolores pese a remisión del cáncer

Carolina Jaikel volvió a mostrarse sincera y transparente en redes sociales al compartir cómo ha sido enfrentar nuevos retos en medio de su proceso de recuperación.

Carolina Jaikel compartió una emotiva reflexión sobre su proceso de salud. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

La también creadora de contenido publicó una fotografía acompañada de un emotivo mensaje en el que explicó que desde hace más de dos meses viene sufriendo fuertes dolores en el sacro (hueso grande con forma de triángulo invertido ubicado en la base de la columna vertebral) y que, lejos de mejorar, han ido aumentando poco a poco.

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“El cáncer (al igual que cualquier proceso difícil) no es lineal”, escribió Jaikel al inicio de su reflexión.

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Según detalló, actualmente se encuentra buscando respuestas y tratamientos que le ayuden a manejar el dolor, mientras intenta adaptarse a una nueva realidad que la ha obligado a bajar la intensidad de sus rutinas de ejercicio.

Carolina confesó que esa situación le ha costado mucho emocionalmente, pues mantenerse activa físicamente es algo muy importante para ella.

Carolina Jaikel habló de los fuertes dolores que enfrenta tras anunciar remisión del cáncer. (Captu/captura)

“Ha sido una lucha con mi cabeza y mi corazón porque el miedo y la inseguridad quieren apoderarse de mí”, expresó.

Sin embargo, aseguró que su fe ha sido fundamental para enfrentar este nuevo obstáculo.

“Lo que más me ayuda es repetir muchas veces, hasta lograr alejar esos pensamientos. ‘Jesús, en ti confío’, y entender que es según su voluntad y sus tiempos”, agregó.

La presentadora también contó que ha tratado de abrir su corazón para aprender de este proceso y aprovechar cada momento en el que el dolor le permite ejercitarse, aunque sea de una forma más suave y por menos tiempo.

Carolina Jaikel fue diagnosticada en junio del 2024 con cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea. No obstante, en abril del 2026 dio una noticia que llenó de alegría a sus seguidores al revelar que, tras realizarse su primer PET scan, el cáncer se encuentra en remisión (disminución o desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad en respuesta al tratamiento) y sin actividad cancerosa activa.

A pesar de esa positiva noticia, Jaikel dejó claro que el camino sigue teniendo retos físicos y emocionales que enfrenta día a día con mucha fe y agradecimiento.