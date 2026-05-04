El dolor oculto: Carolina Jaikel revela cómo viven sus papás su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió detalles inéditos sobre cómo sus padres y su hermana han enfrentado su enfermedad, destacando la fortaleza, el impacto emocional y el papel de la fe, durante una entrevista en La Casa del Padre de San José TV.

El impacto en su familia

Carolina Jaikel publicó que continúa con sus sesiones de quimioterapia esta vez bien acompañada de su madre. (redes/Instagram)

Durante la conversación, Jaikel dejó ver el lado más íntimo del proceso, al explicar cómo sus padres asumieron la noticia.

“Mis papás viven aquí. Me ayudan bastante. Mami, por ejemplo, me lleva, me trae a los chicos, papi la acompaña”, contó.

Sin embargo, reconoció el golpe emocional inicial: “Empezaron a ser los fuertes conmigo, pero ya tienen que haber estado destruidos”.

Jaikel destacó especialmente la reacción de su madre, quien encontró fortaleza en la fe.

LEA MÁS: Carolina Jaikel explica el motivo por el que no se le ha caído el cabello en su tratamiento de quimioterapia

“Mi mamá muy rápido se acercó a Dios y entonces muy rápido estaba muy fuerte… tiene una paz”, afirmó.

Esa actitud ha sido clave incluso en momentos de miedo: “Cuando le digo ‘mamá, es que tengo este dolor, me da miedo’, ella me dice: ‘Todo va a estar bien’”.

El rol de su padre

Sobre su padre, explicó que, además del impacto emocional, tuvo que asumir nuevas responsabilidades.

“Yo creo que sí le ha costado un poco… Tener una hija enferma debe ser duro. Además, yo trabajo con él; por lo que él tuvo que agarrar todo mi rol del trabajo”, detalló.

Aun así, resaltó su apoyo constante: “Se va con nosotros a los viajes a Houston… ha sido un apoyo”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló de su hermana, Priscila Jaikel.

“Cuando yo le conté a mi hermana, ella decía: ‘No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin ella’”, recordó.

Con el tiempo, aseguró que ese dolor también ha tenido un proceso de transformación: “Dios también ha ido trabajando en el corazón de ella de una manera tan preciosa”.

Jaikel explicó que, a partir de su enfermedad, decidió confiar en Dios y enfocarse en el presente, valorando cada momento junto a su familia.