Carolina Jaikel explica el motivo por el que no se le ha caído el cabello en su tratamiento de quimioterapia

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, decidió compartir con sus seguidores detalles de su proceso de quimioterapia a través de redes sociales, respondiendo a inquietudes frecuentes sobre su estado.
Caro explicó que su intención es visibilizar su experiencia sin generar comparaciones, ya que cada organismo reacciona de manera distinta ante los tratamientos.
Uno de los temas que tocó fue la caída del cabello, ya que muchos pacientes que padecen esta enfermedad lo van perdiendo.
“El tipo de quimio que yo hago no bota el pelo. No estoy haciendo nada diferente, me lo estoy tratando de cuidar un poco porque, obviamente, está súperdañado, ya que la quimio sí me lo reseca muchísimo. Los tips que yo les doy a ustedes son cómo hidratarlo y cosas que yo he venido probando porque estoy aprendiendo.
“Incluso, en las rondas más pesadas que yo hice, que fueron las primeras seis quimios no lo botaba y ahora estoy haciendo, de esas dos quimioterapias juntas, ya ahora estoy haciendo solamente con una, que es menor fuerte y no me da tanta fatiga y esa tampoco lo bota, entonces no es que estoy haciendo nada (para que no se caiga)”, explicó Jaikel.
Un mensaje de apoyo y conciencia
La creadora de contenido cerró su mensaje invitando a quienes atraviesan situaciones similares a practicar el amor propio, aceptar su proceso y entender que cada caso es único.
Su testimonio ha generado empatía en redes sociales, donde muchos valoran su sinceridad y fortaleza.