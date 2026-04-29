Carolina Jaikel explica el motivo por el que no se le ha caído el cabello en su tratamiento de quimioterapia

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, decidió compartir con sus seguidores detalles de su proceso de quimioterapia a través de redes sociales, respondiendo a inquietudes frecuentes sobre su estado.

Caro explicó que su intención es visibilizar su experiencia sin generar comparaciones, ya que cada organismo reacciona de manera distinta ante los tratamientos.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez confirma el regreso a Costa Rica de su “bebé de 11 años”

Uno de los temas que tocó fue la caída del cabello, ya que muchos pacientes que padecen esta enfermedad lo van perdiendo.

Carolina Jaikel habló de su proceso de quimioterapia.

“El tipo de quimio que yo hago no bota el pelo. No estoy haciendo nada diferente, me lo estoy tratando de cuidar un poco porque, obviamente, está súperdañado, ya que la quimio sí me lo reseca muchísimo. Los tips que yo les doy a ustedes son cómo hidratarlo y cosas que yo he venido probando porque estoy aprendiendo.

LEA MÁS: Experta en protocolo Christy Marín le marca la cancha al traspaso de poderes de Costa Rica

“Incluso, en las rondas más pesadas que yo hice, que fueron las primeras seis quimios no lo botaba y ahora estoy haciendo, de esas dos quimioterapias juntas, ya ahora estoy haciendo solamente con una, que es menor fuerte y no me da tanta fatiga y esa tampoco lo bota, entonces no es que estoy haciendo nada (para que no se caiga)”, explicó Jaikel.

Un mensaje de apoyo y conciencia

La creadora de contenido cerró su mensaje invitando a quienes atraviesan situaciones similares a practicar el amor propio, aceptar su proceso y entender que cada caso es único.

Su testimonio ha generado empatía en redes sociales, donde muchos valoran su sinceridad y fortaleza.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

