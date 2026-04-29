Experta en protocolo Christy Marín le marca la cancha al traspaso de poderes de Costa Rica

La reconocida experta en etiqueta y protocolo Christy Marín no se guardó nada y ya le marcó la cancha a los asistentes al próximo traspaso de poderes en Costa Rica, donde Laura Fernández asumirá la presidencia.

El evento se realizará el viernes 8 de mayo al mediodía en el Estadio Nacional, en San José, y desde ya genera conversación.

Christy Marín es una reconocida experta en protocolo y etiqueta que ha colaborado mucho en la televisión costarricense. Fotografía: Archivo. (Instagram)

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Inspiración en la realeza y figuras internacionales

A pocos días de la actividad, Marín aprovechó la reciente visita de los reyes británicos a Estados Unidos para compartir recomendaciones de vestuario y estilismo.

“Me encantaría ver a muchas asistentes al traspaso de poderes así de elegantes con trajes de dos o tres piezas”, dijo Marín, quien puso como ejemplo looks de figuras como Melania Trump y Camila durante las actividades en Washington D.C.

Christy Marín ofreció ejemplos como estos recientes de Melania Trump y la reina Camila. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Reglas claras: elegancia ante todo

La especialista centró sus recomendaciones principalmente en las mujeres, con varios detalles que, según ella, marcarían la diferencia.

“No (cartera) de noche con brillo, lentejuelas y abalorios”, señaló.

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También hizo énfasis en la postura y los accesorios.

“A usar broche, el accesorio olvidado por las ticas. A peinarse bien y de acuerdo a su look. A llevar accesorios discretos”, dijo Marín.

Entre otras sugerencias, destacó la importancia de sentarse correctamente (sin cruzar las piernas) y optar por carteras pequeñas de día.

Christy Marín pidió a las mujeres peinarse bien y de acuerdo al look. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

¿Se cumplirán las recomendaciones?

Aunque las expectativas de la experta son altas, hay un detalle importante: el evento será abierto al público, ya que se están repartiendo entradas gratuitas.

Esto hace pensar que, para muchos asistentes, el vestuario podría no ser la prioridad principal.

Christy Marín aboga para que las ticas recuperen el uso del broche. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

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