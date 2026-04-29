Experta en protocolo Christy Marín le marca la cancha al traspaso de poderes de Costa Rica

La reconocida experta en etiqueta y protocolo Christy Marín no se guardó nada y ya le marcó la cancha a los asistentes al próximo traspaso de poderes en Costa Rica, donde Laura Fernández asumirá la presidencia.
El evento se realizará el viernes 8 de mayo al mediodía en el Estadio Nacional, en San José, y desde ya genera conversación.
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Inspiración en la realeza y figuras internacionales
A pocos días de la actividad, Marín aprovechó la reciente visita de los reyes británicos a Estados Unidos para compartir recomendaciones de vestuario y estilismo.
“Me encantaría ver a muchas asistentes al traspaso de poderes así de elegantes con trajes de dos o tres piezas”, dijo Marín, quien puso como ejemplo looks de figuras como Melania Trump y Camila durante las actividades en Washington D.C.
Reglas claras: elegancia ante todo
La especialista centró sus recomendaciones principalmente en las mujeres, con varios detalles que, según ella, marcarían la diferencia.
“No (cartera) de noche con brillo, lentejuelas y abalorios”, señaló.
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También hizo énfasis en la postura y los accesorios.
“A usar broche, el accesorio olvidado por las ticas. A peinarse bien y de acuerdo a su look. A llevar accesorios discretos”, dijo Marín.
Entre otras sugerencias, destacó la importancia de sentarse correctamente (sin cruzar las piernas) y optar por carteras pequeñas de día.
¿Se cumplirán las recomendaciones?
Aunque las expectativas de la experta son altas, hay un detalle importante: el evento será abierto al público, ya que se están repartiendo entradas gratuitas.
Esto hace pensar que, para muchos asistentes, el vestuario podría no ser la prioridad principal.
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