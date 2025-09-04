Christy Marín hizo un cambio en su vida que la tiene muy emocionada

Christy Marín es una popular experta en etiqueta y protocolo en el país. Fotografía: Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

La reconocida experta costarricense en etiqueta y protocolo, Christy Marín, presentó este jueves su nuevo look.

Marín dijo sentirse bastante cómoda con el cambio que se hizo a pocos días de cumplir sus 50 años, el próximo 8 de setiembre.

A través de sus historias de Instagram, Christy mostró a su “nueva ella” un día después de haberse sometido a un corte de pelo que la hace ver más fresca y joven.

“Aquí con mi nuevo look. La nueva y renovada Christy. Me siento muy cómoda, me siento así como que ayer (miércoles) me iba a hacer una cola y fue como: ‘¿qué me pasó?, me falta algo’; pero estoy muy contenta”, dijo Christy este jueves.

Así se ve Christy Marín con su nuevo look

En su carro, Christy enseñó lo mucho que cortó su cabello y el cambio de color que se hizo, algo que, dijo, su hija Emma, de 7 años, notó de inmediato cuando la fue a recoger a la escuela, no así su esposo, a pesar de lo evidente de su cambio de imagen.

“Les cuento que Emma se dio cuenta a los tres segundos que me vio cuando la recogí en la escuela, pero ‘Papota’ (su pareja Fernando Boza) no se ha dado cuenta o no me ha dicho nada, o no sé, creo que no se ha dado cuenta, no hay palabras con los hombres”, expresó.

Christy Marín se ve más fresca y renovada con su nuevo look. Fotografía: Captura Instagram Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Su cambio también se enmarca en un especial momento profesional que vivirá el martes 9 de setiembre –un día después de su cumpleaños– cuando hará oficial una noticia que la tiene muy feliz e ilusionada.