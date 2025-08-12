Christy Marín estalló en lágrimas al narrar trágica situación que se dio frente a su nuevo negocio.

Christy Marín recién acaba de abrir su local. (Cortesía/Cortesía)

Christy Marín estalló en lágrimas al narrar una trágica situación que se dio frente a su nuevo negocio.

La experta en etiqueta y protocolo vivió la semana anterior llena de sentimientos encontrados pues inauguró Casa Protocolo, un espacio elegante en barrio Amón donde podrá dar cursos sobre su pasión, pero una tragedia le opacó la felicidad.

Marín usó su cuenta de Instagram para narrar, en medio de lágrimas, cómo eso la dejó traumada.

LEA MÁS: A Christy Marín le llegó por adelantado el regalo de sus 50 años y fue como “anillo al dedo”

“A tres días de la apertura, estaba abriendo el negocio cuando escuché un golpe muy fuerte. No fue de dos carros, pero sonó fuerte. Cuando salí vi lo que nadie quiere ver, un señor boca abajo y la moto debajo del bumper del bus. Una escena que todavía no borro de mi cabeza, ni de mi mente”, explicó muy afectada.

Ella agregó que esta tragedia le afectó tanto que no ha podido disfrutar de su negocio porque cada día al abrir recuerda lo que vio en la carretera.

“Quiero decirle a la familia que los que estuvimos ahí tratamos de hacer todo lo que pudimos, tratamos de ayudarlo, pero todo pasó muy rápido. Yo inmediatamente llamé al 911. Le puse una flor e hice una oración por su alma”, confesó.

Para concluir, le agradeció a todas las personas que ayudaron en ese momento, le envió un abrazo solidario a la familia e hizo un llamado a tener más responsabilidad al volante.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica tiró duro por incidente en Multiplaza donde un perro mordió a un niño