A Christy Marín le llegó por adelantado el regalo de sus 50 años y fue como “anillo al dedo”

Christy Marín, experta en etiqueta y protocolo, vive la realidad de uno de sus mayores sueños. Fotografía: Cortesía Christy Marín. (Cortesía/Cortesía)

A Christy Marín la vida le dio un regalo por adelantado por su cumpleaños 50 y, ¡vaya regalazo!

Después de más de 15 años soñando con tener su propio espacio para enseñar etiqueta y protocolo, hoy ya puede decir que tiene su “castillo” en el puro centro de San José: la imponente y elegante Casa Protocolo.

Lo curioso es que esta historia no empezó con una planeación fría y calculada, sino con un golpe de suerte. Christy llevaba meses buscando una propiedad en zonas como Los Yoses o San Pedro, para más comodidad de sus clientes, pero lo que encontró ahí nada le sirvió.

“Hasta hace poco pensé que no lo iba a lograr nunca, dije: ‘Tal vez en otra vida’. Pero lo que está para uno, nadie se lo quita”, contó con su característica simpatía.

Todo cambió cuando una seguidora de Instagram la contactó para decirle que había visto un local que “tenía su nombre por todo lado”. Cuando Christy escuchó que estaba en San José centro, arrugó la cara, pero cuando lo vio, experimentó el “amor a primera vista”.

Christy Marín contó que Casa Protocolo fue un sueño que tuvo por mucho tiempo y que casi manda a volar. Fotografía: Cortesía Christy Marín. (Cortesía/Cortesía)

Un palacio en una esquina icónica

La casa es una joya arquitectónica del barrio Amón, inspirada en edificaciones de Londres y Francia, y la esquina donde está ubicada (en las cercanías del INS) es muy reconocida por quienes transitan la capital.

“Cuando pasaba por ahí, yo decía: ‘¡Qué chiva ese lugar!, ¡qué bonito!, ¡qué dichosa la persona que está ahí o que lo tiene! Ahora no me la creo que sea mío”, confesó.

Aunque todavía negocia para comprarla, ya la convirtió en su centro de operaciones. Apenas la semana pasada recibió la llave en mano y lleva un mes haciendo retoques: pulió pisos, cambió espejos, limpió lámparas de las telas de araña, selló goteras y fumigó.

“Estamos negociando con el dueño porque, definitivamente, sí me gustaría dejármela. De hecho, la casa decía se vende, por eso yo, aunque hubiera pasado mil veces, nunca toqué el timbre para preguntar nada; pero bueno, ahí estamos en una negociación a ver si logramos adquirirla”, contó sin revelar cuánto paga por mes por alquiler.

Christy dice que Casa Protocolo tiene espacios tan amplios, como el salón que ella bautizó Espejos, que le permitirá dar capacitaciones en etiqueta y protocolo a grupos grandes, sin necesidad de alquilar teatros, como lo hacía antes.

Christy Marín dice que los detalles que hay en Casa Protocolo la hacen sentir que está en su propio palacio. Fotografía: Cortesía Christy Marín. (Cortesía/Cortesía)

Más que protocolo, una experiencia

Su idea no es que Casa Protocolo sea solo un lugar para impartir sus cursos y capacitaciones. El proyecto contempla la posibilidad de alquilar la casa para eventos corporativos, celebraciones y fiestas, como la que ya se antojó de hacer para ella por sus 50 años.

“Imagínese que yo no quería hacer fiesta por mis 50, porque no soy fiestera, quería ir de viaje, pero ya con esta casa creo que voy a hacer una fiesta al estilo Bridgerton (popular serie de época de Netflix, ambientada en la realeza y familias de alta sociedad de la Inglaterra de los años 1800)”, comentó.

Christy es una gran aficionada y conocedora de los temas relacionados con la monarquía y esta casa le cayó como “anillo al dedo”, pues internamente es, prácticamente, un palacio.

“Mi chiquita (su hija Emma, de 7 años) dice que es mi castillo”, comentó.

Además, Christy sueña con abrir en el futuro un café-restaurante en una parte de la casa, que tiene entradas por dos calles, sótano, ascensor de carga, garaje y hasta cuatro apartamentos anexos.

Christy Marín en la fachada exterior de su castillo, según le dice su hija a Casa Protocolo. Fotografía: Cortesía Christy Marín. (Cortesía/Cortesía)

“Este momento que vivo se da cuando estoy en el ‘piloto automático’ del negocio, digamos así, porque es cuando después de mucho esfuerzo se ve el fruto de todo lo que se sembró. Ya hay un nombre que me respalda, hay credibilidad y mucho cariño de la gente, que lo vi reflejado hace unos días que tuvimos el ‘open house’”, dijo Marín, quien recibió muchos regalos y buenas vibras de parte de conocidos y no conocidos que llegaron a ver su palacio.

Del micrófono al protocolo

Christy lleva tantos años enseñando etiqueta y protocolo que ya perdió la cuenta. Su misión ha sido quitarle al protocolo esa imagen fría y lejana, para convertirlo en algo útil para todos.

Su carrera la ha llevado a la televisión, la radio y a empresas en, prácticamente, todo el país; trayectoria y popularidad que la hacen pensar que Casa Protocolo será todo un éxito.

“Tengo grandes expectativas porque, sin haberlo anunciado mucho, ya incluso teníamos unas fechas reservadas hasta para final de año. Más bien, tengo que ser muy ordenada con mis fechas y las fechas que están alquiladas, es que el lugar es como entrar en un cuento en el centro de San José; uno entra aquí y se le olvida dónde está”, refirió.

Christy Marín está encantada con su nuevo "centro de operaciones". Fotografía: Cortesía Christy Marín. (Cortesía/Cortesía)

Este gran e inesperado coincidirá con otro que sí venía planeando desde hace bastante tiempo, pero del que aún no da detalles hasta los primeros días de setiembre, cuando hará oficial su gran anuncio.