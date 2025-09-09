Eventos

Christy Marín lanzó un libro que marcará a las nuevas generaciones

Christy Marín presentó su primer libro infantil y viene con un gran mensaje

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Christy Marín lanzó un libro que marcará a las nuevas generaciones. (Instagram/Instagram)

Christy Marín, experta en Etiqueta y Protocolo, anunció el lanzamiento de su primer libro infantil “Etiqueta & Protocolo para Niños: Herramientas para la vida”.

La presentación oficial se llevó a cabo en Casa Protocolo este martes 9 de setiembre.

“El proyecto lo visualicé mucho antes de que yo fuera mamá, pues mi hija no había nacido, pero sí tenía sobrinos, así que meditaba sobre la herencia que nuestra familia debía dejarles a ellos, no en el sentido material, sino en los valores y enseñanzas que los padres están obligados a transmitir”, comentó Christy.

Marín detalló que en ese momento veía mucha problemática social y tomó la iniciativa pues, según indicó, “todo empieza desde la niñez”.

Christy Marín lanzó un libro que marcará a las nuevas generaciones.
El libro contiene lustraciones coloridas y ejemplos reales. (Christy Marín/Cortesía)

“Si les inculcamos valores y principios desde pequeñitos ese arbolito no se va a torcer, y si pasara pues los papás tienen herramientas para ayudarlos a crecer de manera derecha”, agregó.

El libro tiene dos prólogos escritos por Gloria Bejarano, exprimera dama de la República, Fundadora del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, Museo de los Niños; y la Dra. Olga Arguedas, exdirectora general del Hospital Nacional de Niños y profesora del Departamento Clínico de Pediatría de la Universidad de Costa Rica.

El valor de cada ejemplar es de 18 mil colones y usted puede solicitarlo por medio del teléfono 8557-0101, por correo electrónico: info@crprotocolo.com o través de las redes sociales: Protocolo Christy Marín.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

