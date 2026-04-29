Nueva molestia aqueja a Carolina Jaikel en pleno tratamiento de quimioterapia

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, recibió un tratamiento de más de quimioterapia. (redes/Instagram)

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, volvió a dar señales de la fortaleza con la que enfrenta su proceso de salud y compartió con sus seguidores cómo vivió una nueva sesión de quimioterapia.

Jaikel contó que, aunque normalmente aprovecha los días de tratamiento para hacer una rutina ligera de pesas, esta vez no pudo seguir con esa costumbre debido a un malestar físico.

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Según explicó en sus redes sociales, está atravesando una situación en el sacro (hueso situado en la parte inferior de la columna vertebral), que la obligará a guardar reposo de ejercicios de impacto durante una semana, limitándose únicamente a caminar.

“Caminata + agradecimiento a Dios + sol. Normalmente yo haría ejercicios de pesas suavecitos el día que hago quimio, pero estoy con una situación en el sacro que me va a tener una semana solo caminando”, escribió.

Pese a la molestia, Carolina destacó que mantiene una actitud positiva y agradecida, valorando que todavía puede caminar y oxigenar su cuerpo.

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Además, dejó ver la fe que la acompaña en este proceso al compartir un mensaje cargado de esperanza: “Oxigenando. Que esa quimio sea la sangre de Jesucristo por cada célula”.

La esposa del excapitán de la Selección Nacional y de Liga Deportiva Alajuelense ha mostrado en distintas ocasiones cómo enfrenta este tratamiento con disciplina, espiritualidad y optimismo, inspirando a muchas personas que siguen de cerca su proceso.