Conozca a Beto, el luchador por el que Carolina Jaikel y Bryan Ruiz piden ayuda urgente

El nombre de Beto Solano ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales tras el llamado realizado por Carolina Jaikel y Bryan Ruiz, quienes solicitaron ayuda para su amigo, que fue diagnosticado con cáncer.

Un diagnóstico que cambió su vida

Según se dio a conocer, Solano padece cáncer gástrico en etapa 4, con metástasis en el hígado, una condición que requiere atención inmediata. El diagnóstico fue confirmado el 15 de noviembre de 2024, marcando el inicio de una lucha.

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De acuerdo con la información compartida en la plataforma GoFundMe, Beto tiene 40 años, es ingeniero y una pieza clave tanto en su familia como en su entorno laboral.

Beto Solano tiene 40 años. (Beto Solano/Instagram)

“Una persona muy racional y ecuánime, a la vez llena de energía, con un sentido del humor único y una determinación impresionante.

“Hijo, hermano, esposo y tío adorado, Beto siempre se ha caracterizado por proponerse metas y encontrar la forma de lograrlas, sin importar lo retadoras que parezcan”, fueron parte de las palabras que utilizaron para describirlo.

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Tratamiento urgente fuera del sistema público

Según el sitio web, a lo largo de su proceso, ha recibido atención en el sistema público de salud, donde ha contado con acompañamiento médico. Sin embargo, la agresividad de la enfermedad ha obligado a complementar su tratamiento con atención privada.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz piden ayuda para su amigo. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Actualmente, existe la posibilidad de acceder a un nuevo tratamiento, pero este procedimiento no está disponible en el sistema público en el tiempo requerido, por lo que debe realizarse en un centro privado, con un costo muy elevado.

Ante esta situación, sus allegados han impulsado una campaña de recaudación para cubrir los gastos médicos, entre los que sobresalen Bryan y Carolina.