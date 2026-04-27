Farándula

Melissa Durán se encontró con Kaká en un destino paradisíaco y vivió un momento inesperado

Melissa Durán compartió una imagen del inesperado encuentro

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La periodista de Repretel, Melissa Durán, vivió una experiencia inolvidable durante sus recientes vacaciones al coincidir con el exfutbolista brasileño Kaká en un exclusivo destino turístico.

Un encuentro inesperado en el Caribe

Durán viajó junto a su familia a Estados Unidos y posteriormente visitó Castaway Cay, ubicada en las Bahamas. Fue precisamente en la playa donde se produjo el inesperado encuentro con el exjugador, en medio de un ambiente paradisíaco.

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La comunicadora ha compartido distintos momentos del viaje en sus redes sociales, donde publicó imágenes disfrutando del mar junto a su hija, así como la fotografía que capturó junto a la exestrella del fútbol internacional.

Melissa Durán
Melissa Durán ha compartido varias imágenes de su viaje. (Instagram/Instagram)
Así posó Melissa Durán junto a Kaká.
Melissa Durán se está dando unas buenas vacaciones. (Melissa Durán/Instagram)
Así posó Melissa Durán junto a Kaká.
La periodista anda de paseo con su familia. (Melissa Durán)

Un destino exclusivo y paradisíaco

Castaway Cay es una isla privada operada por Disney Cruise Line, reconocida por sus aguas cristalinas, arena blanca y experiencias turísticas de alto nivel, razón que contribuyó a que Melissa tuviera ese emocionante encuentro.

Este destino es accesible únicamente a través de cruceros, lo que lo convierte en un lugar exclusivo y muy buscado por viajeros de todo el mundo.

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La publicación generó numerosas reacciones y comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron tanto el inesperado encuentro como la belleza del lugar elegido para sus vacaciones.

Así posó Melissa Durán junto a Kaká.
Así posó Melissa Durán junto a Kaká. (Melissa Durán)
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Melissa DuránKakáBahamasCastaway Cay IslandEstados Unidos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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