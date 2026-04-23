Melissa Durán se aleja de Repretel por unos días para cumplir un sueño

La periodista Melissa Durán se tomó un merecido respiro de la pantalla para cumplir un sueño muy especial.

La presentadora de Noticias Repretel salió del país este miércoles rumbo a Orlando, donde disfruta de unos días en familia.

LEA MÁS: Melissa Durán dejó las mañanas de Noticias Repretel y vivió un día lleno de nostalgia

Meli viajó junto a su esposo Esteban, su hija Amanda y dos acompañantes muy especiales: su hermana y su sobrinita.

Melissa Durán ya colecciona recuerdos desde Orlando con su esposo Esteban y su hija Amanda. (Instagram/Instagram)

“Nos vinimos a Orlando a pasar unos días en familia”, compartió en redes sociales.

Un sueño que cumplió junto a su hermana

Más allá del paseo, el viaje tiene un significado muy especial para la periodista, ya que siempre había querido vivir esta experiencia junto a su hermana.

Desde Universal Studios Florida, Durán compartió una imagen que acompañó con una emotiva confesión.

“Siempre que he venido pienso mucho en mi hermana y en lo mucho que sabía que le iba a gustar estar acá. Hasta ahora se nos hizo”, expresó.

Melissa Durán confesó lo que anhelaba estar en los parques temáticos de Orlando con su hermana. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán se animó a salir en cámaras como nunca antes

Días de descanso y unión familiar

La ausencia de Melissa en el noticiero responde a este viaje lleno de momentos familiares y recuerdos especiales, en uno de los destinos más visitados del mundo.