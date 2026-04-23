Farándula

Melissa Durán se aleja de Repretel por unos días para cumplir un sueño

Periodista no aparecerá en los próximos días en Noticias Repretel

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Por Manuel Herrera

La periodista Melissa Durán se tomó un merecido respiro de la pantalla para cumplir un sueño muy especial.

La presentadora de Noticias Repretel salió del país este miércoles rumbo a Orlando, donde disfruta de unos días en familia.

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Meli viajó junto a su esposo Esteban, su hija Amanda y dos acompañantes muy especiales: su hermana y su sobrinita.

Melissa Durán
Melissa Durán ya colecciona recuerdos desde Orlando con su esposo Esteban y su hija Amanda. (Instagram/Instagram)

“Nos vinimos a Orlando a pasar unos días en familia”, compartió en redes sociales.

Un sueño que cumplió junto a su hermana

Más allá del paseo, el viaje tiene un significado muy especial para la periodista, ya que siempre había querido vivir esta experiencia junto a su hermana.

Desde Universal Studios Florida, Durán compartió una imagen que acompañó con una emotiva confesión.

“Siempre que he venido pienso mucho en mi hermana y en lo mucho que sabía que le iba a gustar estar acá. Hasta ahora se nos hizo”, expresó.

Melissa Durán
Melissa Durán confesó lo que anhelaba estar en los parques temáticos de Orlando con su hermana. (Instagram/Instagram)

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Días de descanso y unión familiar

La ausencia de Melissa en el noticiero responde a este viaje lleno de momentos familiares y recuerdos especiales, en uno de los destinos más visitados del mundo.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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