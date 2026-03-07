Farándula

Melissa Durán se animó a salir en cámaras como nunca antes

Periodista lució como nunca antes este viernes en el noticiero de canal 6

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Melissa Durán sorprendió este viernes a todos los televidentes de Noticias Repretel al salir frente a cámaras como nunca antes lo había hecho.

La propia periodista reconoció en maquillaje y minutos antes de salir al aire que presentar de esa manera era algo que no se animaba, pero al final, dio el paso.

Melissa Durán
Melissa Durán "estrenó" look en Noticias Repretel del viernes. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán al borde de las lágrimas en Noticias Repretel mientras informaba sobre cruel noticia

Durán presentó la edición meridiana del noticiero de Canal 6 luciendo anteojos oftalmológicos, un accesorio que no era parte de su día a día.

La duda sobre si se atrevía o no a salir así frente a cámaras la manifestó en sus redes. “Aún no me animo a salir con…”, escribió con fotos mostrando el estilo más formal y ejecutivo que le daba el look.

Después, la indecisión se pulverizó y Meli sorprendió a todos con su nuevo estilo que, todo apunta, será con el que la seguiremos viendo.

Melissa Durán
Melissa Durán dudó en maquillaje salir con anteojos, pero al final dio el paso. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Melissa es una de las presentadoras de noticias más queridas de Repretel y esta semana, además de debutar con anteojos en pantalla, también protagonizó otro momento al aire que fue muy comentado.

LEA MÁS: Melissa Durán “cantó” una verdad oculta de Rodolfo Mora durante la celebración de Alajuelense

El jueves la comunicadora y empresaria se conmovió en cámaras al comentar la noticia más cruel de esta semana: la de la niña de siete años a quien el papá tiró a la basura en Pérez Zeledón.

Meli no pudo con la indignación del caso y, en medio noticiero, su voz se le quebró y estuvo al borde de las lágrimas.

Melissa Durán
¿Qué tal Melissa Durán con anteojos? Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa DuránRepretelNoticias Repretel
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.