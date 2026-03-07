Melissa Durán se animó a salir en cámaras como nunca antes

Melissa Durán sorprendió este viernes a todos los televidentes de Noticias Repretel al salir frente a cámaras como nunca antes lo había hecho.
La propia periodista reconoció en maquillaje y minutos antes de salir al aire que presentar de esa manera era algo que no se animaba, pero al final, dio el paso.
Durán presentó la edición meridiana del noticiero de Canal 6 luciendo anteojos oftalmológicos, un accesorio que no era parte de su día a día.
La duda sobre si se atrevía o no a salir así frente a cámaras la manifestó en sus redes. “Aún no me animo a salir con…”, escribió con fotos mostrando el estilo más formal y ejecutivo que le daba el look.
Después, la indecisión se pulverizó y Meli sorprendió a todos con su nuevo estilo que, todo apunta, será con el que la seguiremos viendo.
Melissa es una de las presentadoras de noticias más queridas de Repretel y esta semana, además de debutar con anteojos en pantalla, también protagonizó otro momento al aire que fue muy comentado.
El jueves la comunicadora y empresaria se conmovió en cámaras al comentar la noticia más cruel de esta semana: la de la niña de siete años a quien el papá tiró a la basura en Pérez Zeledón.
Meli no pudo con la indignación del caso y, en medio noticiero, su voz se le quebró y estuvo al borde de las lágrimas.